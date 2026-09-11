Зеленський попередив про загрозу світовій продовольчій безпеці через блокування Чорного моря

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затягування війни створює ризики для продовольчої безпеки через фактичне блокування Чорного моря, що створює проблеми не лише для України, а для економіки інших країн світу, передає УНН.

Затягування війни – це сьогодні вже виклик не тільки для України, це виклик для економіки росії, виклик для всіх у світі. Приклад блокування Чорного моря. Сьогодні ми маємо заблокований коридор продовольства. З української сторони майже заблоковано і з російської сторони заблоковано. І це виклик для всіх. Я розмовляв з Єгиптом, Індією, Туреччиною, Саудівською Аравією, Еміратами. Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно – заявив Президент під час розмови з Фарідом Закарією на полях зустрічі Ялтинської європейської стратегії – 2026.

Він також порівняв ситуацію з блокуванням Чорного моря із блокуванням Ормузької протоки, але у сфері продовольства.

Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох. Агро та енергетика – це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки. Такі рішення можна приймати. Ми піднімали ці питання вже довгий час тому, але зараз це дуже актуально – наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Наприкінці серпня 2026 року ціна на пшеницю досягла трирічного максимуму. Причиною стали побоювання щодо подальшої ескалації війни росії проти України та нових перебоїв з експортом зерна з Чорноморського регіону.