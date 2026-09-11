Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом

Актор Чарлі Ганнем розповів про домашні правила у стосунках зі своєю давньою коханою Морганою МакНеліс, з якою він разом майже 20 років. Одне з них стосується того, як актор має "залишати" своїх персонажів на роботі та повертатися до звичайного життя, повідомляє E! News, пише УНН.

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46-річний Ганнем зізнався, що після складних ролей йому іноді було важко повністю вийти з образу. Близько 10 років тому МакНеліс встановила для нього своєрідне правило: він може повністю занурюватися в роботу, але вдома повинен знову бути собою.

Йди, виконуй свою роботу. Будь настільки егоїстичним, наскільки потрібно, але потім дай собі трохи часу, бо коли повернешся, краще будь готовий мене побачити – процитував актор свою кохану.

Навіть за сніданком залишався в образі

Особливо це правило стало актуальним під час роботи Ганнема над серіалом "Монстр: Історія Еда Гейна". Актор настільки занурився в персонажа, що часом продовжував говорити його голосом навіть удома.

Вона казала: "Чувак, тобі треба припинити з цим голосом. За сніданком це вже трохи занадто" – розповів Ганнем.

У новому сезоні антології "Монстр" актор зіграв Ендрю Бордена – батька Ліззі Борден, яку у 1892 році звинуватили у вбивстві батька та мачухи, але згодом виправдали. Ганнем зазначив, що ця роль виявилася для нього психологічно легшою, ніж перевтілення в Еда Гейна.

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Після прем'єри нового сезону на Netflix 17 вересня Ганнем і МакНеліс планують переглянути його разом за один день. Так само пара влаштувала марафон попереднього сезону "Монстра", і актор назвав цей день таким, що запам'ятався їм обом.

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