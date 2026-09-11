Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом
Київ • УНН
Моргана МакНеліс попросила актора залишати персонажів на роботі після майже 20 років стосунків. Навіть за сніданком він говорив голосом Еда Гейна.
Актор Чарлі Ганнем розповів про домашні правила у стосунках зі своєю давньою коханою Морганою МакНеліс, з якою він разом майже 20 років. Одне з них стосується того, як актор має "залишати" своїх персонажів на роботі та повертатися до звичайного життя, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
46-річний Ганнем зізнався, що після складних ролей йому іноді було важко повністю вийти з образу. Близько 10 років тому МакНеліс встановила для нього своєрідне правило: він може повністю занурюватися в роботу, але вдома повинен знову бути собою.
Йди, виконуй свою роботу. Будь настільки егоїстичним, наскільки потрібно, але потім дай собі трохи часу, бо коли повернешся, краще будь готовий мене побачити
Навіть за сніданком залишався в образі
Особливо це правило стало актуальним під час роботи Ганнема над серіалом "Монстр: Історія Еда Гейна". Актор настільки занурився в персонажа, що часом продовжував говорити його голосом навіть удома.
Вона казала: "Чувак, тобі треба припинити з цим голосом. За сніданком це вже трохи занадто"
У новому сезоні антології "Монстр" актор зіграв Ендрю Бордена – батька Ліззі Борден, яку у 1892 році звинуватили у вбивстві батька та мачухи, але згодом виправдали. Ганнем зазначив, що ця роль виявилася для нього психологічно легшою, ніж перевтілення в Еда Гейна.
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Після прем'єри нового сезону на Netflix 17 вересня Ганнем і МакНеліс планують переглянути його разом за один день. Так само пара влаштувала марафон попереднього сезону "Монстра", і актор назвав цей день таким, що запам'ятався їм обом.
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