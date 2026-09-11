Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом

$44.650.1851.990.35
ukenru
22:36 • 1568 перегляди
Військові госпіталі рф переповнені, поранених з фронту масово переводять у цивільні лікарні
21:37 • 4358 перегляди
Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу
21:08 • 4732 перегляди
"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів
20:58 • 4420 перегляди
Данія виділить близько $7 млн на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
20:44 • 4484 перегляди
Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС
Ексклюзив
10 вересня, 16:18 • 18697 перегляди
По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт
10 вересня, 15:21 • 20248 перегляди
Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів
10 вересня, 13:12 • 19009 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 12:51 • 18299 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
10 вересня, 12:21 • 15805 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.5м/с
67%
749мм
Популярнi новини
Хусити захопили Мокху, світові енергетичні потоки під загрозою - Reuters10 вересня, 14:25 • 7074 перегляди
Ворог атакував Павлоград: є загиблі та 18 поранених, горять торговельні павільйони Video10 вересня, 14:32 • 5010 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 20389 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 60Photo10 вересня, 15:34 • 6040 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 6717:36 • 10777 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 20402 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 35652 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 37365 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 45017 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 58174 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Вигівський Іван Михайлович
Ларс Люкке Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Павлоград
Іран
Реклама
УНН Lite
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 20 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 772 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 40139 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 39228 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 40091 перегляди
Актуальне
Опалення
Серіали
Фільм
MIM-104 Patriot
Техніка

Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Моргана МакНеліс попросила актора залишати персонажів на роботі після майже 20 років стосунків. Навіть за сніданком він говорив голосом Еда Гейна.

Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом

Актор Чарлі Ганнем розповів про домашні правила у стосунках зі своєю давньою коханою Морганою МакНеліс, з якою він разом майже 20 років. Одне з них стосується того, як актор має "залишати" своїх персонажів на роботі та повертатися до звичайного життя, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

46-річний Ганнем зізнався, що після складних ролей йому іноді було важко повністю вийти з образу. Близько 10 років тому МакНеліс встановила для нього своєрідне правило: він може повністю занурюватися в роботу, але вдома повинен знову бути собою.

Йди, виконуй свою роботу. Будь настільки егоїстичним, наскільки потрібно, але потім дай собі трохи часу, бо коли повернешся, краще будь готовий мене побачити

– процитував актор свою кохану.

Навіть за сніданком залишався в образі

Особливо це правило стало актуальним під час роботи Ганнема над серіалом "Монстр: Історія Еда Гейна". Актор настільки занурився в персонажа, що часом продовжував говорити його голосом навіть удома.

Вона казала: "Чувак, тобі треба припинити з цим голосом. За сніданком це вже трохи занадто"

– розповів Ганнем.

У новому сезоні антології "Монстр" актор зіграв Ендрю Бордена – батька Ліззі Борден, яку у 1892 році звинуватили у вбивстві батька та мачухи, але згодом виправдали. Ганнем зазначив, що ця роль виявилася для нього психологічно легшою, ніж перевтілення в Еда Гейна.

Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестивалі10.09.26, 03:05 • 39228 переглядiв

Після прем'єри нового сезону на Netflix 17 вересня Ганнем і МакНеліс планують переглянути його разом за один день. Так само пара влаштувала марафон попереднього сезону "Монстра", і актор назвав цей день таким, що запам'ятався їм обом.

Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10.09.26, 04:05 • 40139 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Фільм
Серіали
Netflix