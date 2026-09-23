Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептів

Саме осінню традиційно настає час і для гарбуза, з якого можна приготувати безліч страв, десертів та навіть напоїв, тож УНН зібрав для вас топ-7 смачних та простих рецептів з найголовнішого осіннього овоча.

Як правильно вибрати гарбуз

Перед приготуванням варто звернути увагу на розмір і зовнішній вигляд плода. Найсмачнішими вважаються гарбузи вагою від 3 до 5 кг , бо вони мають помірну солодкість. Великий трохи приплюснутий гарбуз із сегментованою формою та помаранчевою, світлою або сірою шкіркою має щільну м'якоть і не надто солодкий смак. Такий добре підходить для гарнірів, ікри, супів, варення та запікання. Круглі або овальні гарбузи з дуже твердою шкіркою зазвичай мають помаранчевий чи зеленуватий колір і вони менш солодкі, тому їх радять використовувати для м'ясних страв і гарнірів. Окремо варто звернути увагу на мускатний гарбуз Баттернат. Він має витягнуту грушоподібну форму, тонку шкірку та солодку й м'яку м'якоть. Такий гарбуз підходить для каш, салатів, десертів і начинки для випічки. Стиглість гарбуза можна визначити за плодоніжкою: вона має бути темною та сухою. Якщо плодоніжки немає, довго зберігати такий гарбуз не варто.

Крем-суп із гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз - 1 кг;

картопля - 2 шт;

цибуля ріпчаста - 100 г;

масло вершкове - 20 г;

овочевий або м'ясний бульйон - 1 л;

часник - 1 зубчик;

вершки - 150 мл;

зіра - 0,5 ч. л.;

сіль - за смаком;

чорний перець - за смаком;

петрушка - за смаком;

гарбузове насіння - 2 ст. л.

Приготування:

1. Гарбуз нарізати кубиками приблизно 3-5 см. Цибулю нарізати вдвічі дрібніше.

2. Обсмажити цибулю разом із гарбузом на середньому вогні близько 5 хвилин, періодично помішуючи.

2. Перекласти овочі в бульйон, додати нарізану картоплю та варити на слабкому вогні 20-30 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.

3. Додати сіль, перець, подрібнений часник і мелену зіру.

4. Подрібнити вміст каструлі занурювальним блендером до однорідної консистенції.

5. Повернути суп на вогонь, додати вершки та довести до кипіння.

6. Перед подачею посипати суп подрібненою петрушкою та обсмаженим гарбузовим насінням.

Суп також можна подавати із сухариками, шкварками, натертим сиром або креветками, обсмаженими в часниковому соусі.

Гарбузова карбонара

Інгредієнти:

гарбуз - 300 г;

цибуля ріпчаста - 1 шт.;

часник - 1 головка;

оливкова олія - 3 ст. л.;

копчена грудинка - 250-300 г;

вершки 20% - 250-300 г;

пармезан - 300 г;

спагеті - 500 г;

сіль - 1 ч. л. без гірки;

ячєчний жовток - 1 шт.

Приготування:

1. Очистити гарбуз, нарізати середніми кубиками та перекласти у форму для запікання.

2. Половину головки часнику очистити, розчавити та додати до гарбуза.

3. Цибулю очистити, нарізати брусочками та покласти до гарбуза.

4. Додати 2 столові ложки оливкової олії та сіль. Запікати при 200°C близько 2 годин, періодично перемішуючи.

5. Копчену грудинку дрібно нарізати.

6. Часник, що залишився, також подрібнити. Обсмажити його на пательні, після чого додати грудинку та смажити близько 7 хвилин на середньому вогні.

7. Відварити спагеті та промити водою.

8. Запечені гарбуз, цибулю та часник перебити блендером. Отриманий соус остудити до кімнатної температури.

9. В окремій мисці змішати вершки, яєчний жовток і пармезан.

10. Додати гарбузовий соус до вершкової суміші та добре перемішати.

11. Перекласти спагеті на пательню до грудинки та обсмажувати 5 хвилин.

12. Залити пасту соусом і тушкувати ще 5 хвилин.

13. Перед подачею викласти на тарілку та прикрасити зеленню.

Творожно-гарбузова запіканка

Інгредієнти:

для гарбузового тіста: запечений гарбуз - 600 г, яйця - 2 шт, борошно - 3 ст. л., цукор - 60 г;

Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів

для творожного тіста: творог - 400 г, яйця - 2 шт, цукор - 80 г, ванільний цукор - за смаком, борошно - 4 ст. л.

Приготування:

1. Гарбуз запекти. Його можна попередньо нарізати невеликими кубиками та готувати в мікрохвильовці 7-10 хвилин, залежно від сорту.

2. Окремо збити блендером усі інгредієнти для гарбузового тіста та для творожного.

3. У форму для випікання по черзі викласти обидві маси.

4. За допомогою зубочистки зробити малюнок у вигляді квітки, проводячи від краю форми вгору по тісту.

5. Випікати при 170°C приблизно 40 хвилин.

Рагу з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз - 0,5 кг;

філе копченої курки - 200 г;

адигейський сир - 200 г;

синя цибуля - 1 шт;

петрушка - за смаком;

сіль - за смаком;

перець - за смаком;

спеції - за смаком.

Приготування:

1. Нарізати гарбуз, курку, сир і цибулю кубиками приблизно однакового розміру.

2. Додати сіль, перець і спеції, після чого перемішати.

3. Додати трохи оливкової олії та поставити в духовку приблизно на 40 хвилин.

4. Готувати, поки гарбуз не стане м'яким.

5. Готову страву посипати нарізаною петрушкою.

Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак

Гарбузовий латте

Інгредієнти:

гарбузове пюре - 200 г;

або гарбузовий сироп - 100 мл;

свіжозварена кава - 300 мл;

молоко - 100 мл;

цукор - за смаком;

кориця - за смаком;

мускатний горіх - за смаком;

ванільний цукор - за смаком;

какао - для декору.

Приготування:

1. Для пюре гарбуз запекти та перебити блендером. За бажанням протерти через сито.

2. До гарбузового пюре додати цукор і спеції. Поставити на вогонь, довести до кипіння та варити 5-7 хвилин на слабкому вогні, постійно перемішуючи.

4. Зварити каву.

5. Розлити гарячу каву в чашки та додати гарбузове пюре або сироп зі спеціями.

6. Нагріти молоко та додати його до кави. За бажанням збити молоко до утворення густої піни.

7. Прикрасити напій какао, корицею або тертим шоколадом.

Гарбузові вафлі

Інгредієнти:

печений або тушкований гарбуз - 300 г;

яйця - 3 шт;

кисломолочний сир - 150 г;

ванільний цукор - 1 упаковка;

сіль - дрібка;

розпушувач - 1 ч. л.;

стевія або мед - 2 ст. л.;

борошно - 7-8 ст. л.;

рафінована олія - 50 г;

йогурт - 180 г.

Приготування:

1. Тушкований гарбуз розім'яти виделкою.

2. Додати яйця, стевію або мед, сіль, розпушувач, йогурт і ванільний цукор.

3. Додати кисломолочний сир і борошно, після чого перемішати тісто ложкою.

4. Випікати вафлі до золотавого кольору.

Буррата з гарбузово-помідорним кремом

Інгредієнти:

невеликий гарбуз - 1 шт;

помідори - 200 г;

часник - 2 зубчики;

оливкова олія - 1-2 ст. л.;

мускатний горіх - дрібка;

сіль - за смаком;

буррата - 1 шт. (125 г);

гарбузове насіння - 2 ст. л.;

бальзамічний крем - для подачі;

зелень - для подачі.

Приготування:

1. Зрізати верхню частину гарбуза, видалити насіння.

2. Покласти всередину нарізані помідори та очищений часник. Додати трохи солі й оливкової олії.

3. Запікати гарбуз при 180-190°C протягом 40-45 хвилин, поки м'якоть не стане м'якою.

4. Вийняти запечену м'якоть разом із помідорами та часником і перебити блендером до кремової консистенції.

5. Додати оливкову олію, дрібку мускатного горіха та за потреби ще трохи солі.

6. Викласти гарбузове пюре на тарілку, у центр покласти буррату.

7. Посипати підсмаженим гарбузовим насінням, прикрасити зеленню та полити бальзамічним кремом.