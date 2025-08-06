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Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак

Київ • УНН

 • 15696 перегляди

Представлено п'ять рецептів приготування пасти: макарони з сиром, паста з курячим філе, печеня з макаронами, спагеті прімавера та пенне араб'ята. Описано інгредієнти та покроковий процес приготування кожної страви.

Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак

Важко відмовитися від бажання скуштувати вишуканої італійської кухні. І якщо таке бажання у вас виникло, то УНН з радістю поділиться з вами  чудовими рецептами спагетті.

Макарони з сиром

Інгредієнти

·         Макарони — 300 г.

·         Сир — 100 г.

·         Сметана — 50 г.

·         Томат-паста — 50 г.

·         Масло вершкове — 30 г.

·         Сіль та перець чорний мелений за смаком.

Приготування

1.       Відварити макарони, додати вершкове масло. В томатну пасту додати сметану і половину тертого сиру, добре перемішати. У сковороду відправити сметанно-томатний соус з сиром і безперервно помішувати 5 хвилин на середньому вогні.

2.       Гарячі макарони залити соусом. При подачі посипати макарони в томатно-сметанному соусі тертим сиром.

Паста з куриним філе

Інгредієнти

·         Паста коротка (макарони черепашки, бантики, ріжки, спіральки тощо) — 400 г.

·         Куряче філе — 500 г.

·         Цибуля ріпчаста — 1-2 шт.

·         Сметана (або вершки) — 250 г.

·         Сіль, перець, прованські трави за смаком.

Приготування

1.       Куряче філе вимити й обсушити, потім нарізати шматочками. Цибулю почистити, помити та дрібно нарізати кубиками. Викласти філе і цибулю на сковорідку з маслом. Смажити, помішуючи, на середньому вогні до готовності (хвилин 20-ть).

2.       Посолити, поперчити, додати спеції. Перемішати. Додати сметану (чи вершки). Перемішати. Накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Залишити під кришкою ще на 5-10 хвилин. Налити в каструлю воду, закип'ятити, посолити воду.

3.       Дати закипіти, перемішати. Варити на середньому вогні до готовності відповідно до інструкції на упаковці макаронів.

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Печеня з макаронами

Макарони (краще ріжки з твердих сортів пшениці) — 400 г.

·         Свинина — 500 г.

·         Масло рослинне (або жир) — 100 г.

·         Цибуля ріпчаста — 3-4 шт.

·         Морква — 2-3 шт.

·         Картопля — 300 г

·         Томат-паста — 5-6 ст. ложок (за смаком) або помідори — 300 г.

·         Сіль, суміш спецій за смаком.

Для подачі:

·         Цибуля зелена — 0,5 пучка.

·         Кінза (або кріп) —- 0,5 пучка.

Приготування:

1.       Закип'ятити 2,5 л води, посолити (1 ст. л.). Макарони опустити в киплячу підсолену воду. Варити макарони відповідно до інструкції на упаковці. Зварені макарони відкинути на друшляк, промити два-три рази холодною водою. М'ясо нарізати шматочками.2

2.       Цибулю почистити, вимити і нарізати півкільцями або кільцями. У каструлі або казані розігріти олію або жир. Обсмажити цибулю і м'ясо на середньому вогні, періодично помішуючи, 7-10 хвилин.

3.       Додати помідори або томатну пасту, накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Моркву почистити, вимити і нарізати соломкою. Картоплю почистити, вимити і нарізати брусочками.

4.       До м'яса в томатному соусі додати моркву і картоплю. Після цього налити трохи води (близько 100 мл), посолити (близько 1 ст. л.), посипати спеціями, перемішати і закрити кришкою. Тушкувати свинину з картоплею та морквою на слабкому вогні близько 15 хвилин.

5.       Додати до м'яса з овочами відварені макарони і кілька разів перемішати. Готувати печеню з макаронами ще 5-10 хвилин.

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Спагеті Прімавера

Інгредієнти

·         Паста, 500 г

·         Брокколі, 350 г

·         Морква, 2-3 шт, нарізати соломкою

·         Молодий зелений горошок, 150-200 г

·         Солодкий перець, 1 шт

·         Помідори черрі - 10-15 шт

·         Часник, 4-5 шт

·         Мелена перець, 1-2 ст.л.

·         Сіль

·         Сир пармезан

Приготування

1. На сковороді розігріти оливкову олію, додати дрібно нарізаний часник і потримати приблизно 20-30 секунд на невеликому вогні. Зняти з вогню, коли часник ледь почне змінювати колір.

2. Додати черрі та перець. Зварити пасту до стану аль денте. В останні дві-три хвилини варіння додати до пасти овочі.

3. Злити воду з пасти та овочів. При подачі посипати пасту пармезаном.

Пенне Арабьята

Інгредієнти

·         Італійська паста, 300 г

·         Часник, 1 зубчик

·         Помідори, консервовані у власному соку, 400 г

·         Роздрібнений червоний сушений гострий перець (peperoncino)

·         Петрушка або базилік

·         Оливкова олія

Як готувати:

1. У великій сковороді розігріти оливкову олію, додати подрібнений зубчик часнику і пеперончино. Зменшити вогонь і готувати до тих пір, поки часник не буде характерного золотавого кольору.

2. Нарізати помідори і покласти їх на пательню разом із соком. Відварити спагетті до стану аль денте.

3. Змішати їх з приготованим соусом в пательні соусом і томатами.

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Павло Зінченко

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