Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак

Важко відмовитися від бажання скуштувати вишуканої італійської кухні. І якщо таке бажання у вас виникло, то УНН з радістю поділиться з вами чудовими рецептами спагетті.

Макарони з сиром

Інгредієнти

· Макарони — 300 г.

· Сир — 100 г.

· Сметана — 50 г.

· Томат-паста — 50 г.

· Масло вершкове — 30 г.

· Сіль та перець чорний мелений за смаком.

Приготування

1. Відварити макарони, додати вершкове масло. В томатну пасту додати сметану і половину тертого сиру, добре перемішати. У сковороду відправити сметанно-томатний соус з сиром і безперервно помішувати 5 хвилин на середньому вогні.

2. Гарячі макарони залити соусом. При подачі посипати макарони в томатно-сметанному соусі тертим сиром.

Паста з куриним філе

Інгредієнти

· Паста коротка (макарони черепашки, бантики, ріжки, спіральки тощо) — 400 г.

· Куряче філе — 500 г.

· Цибуля ріпчаста — 1-2 шт.

· Сметана (або вершки) — 250 г.

· Сіль, перець, прованські трави за смаком.

Приготування

1. Куряче філе вимити й обсушити, потім нарізати шматочками. Цибулю почистити, помити та дрібно нарізати кубиками. Викласти філе і цибулю на сковорідку з маслом. Смажити, помішуючи, на середньому вогні до готовності (хвилин 20-ть).

2. Посолити, поперчити, додати спеції. Перемішати. Додати сметану (чи вершки). Перемішати. Накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Залишити під кришкою ще на 5-10 хвилин. Налити в каструлю воду, закип'ятити, посолити воду.

3. Дати закипіти, перемішати. Варити на середньому вогні до готовності відповідно до інструкції на упаковці макаронів.

Як не проґавити сезон кукурудзи: топ-5 неймовірно смачних рецептів

Печеня з макаронами

Макарони (краще ріжки з твердих сортів пшениці) — 400 г.

· Свинина — 500 г.

· Масло рослинне (або жир) — 100 г.

· Цибуля ріпчаста — 3-4 шт.

· Морква — 2-3 шт.

· Картопля — 300 г

· Томат-паста — 5-6 ст. ложок (за смаком) або помідори — 300 г.

· Сіль, суміш спецій за смаком.

Для подачі:

· Цибуля зелена — 0,5 пучка.

· Кінза (або кріп) —- 0,5 пучка.

Приготування:

1. Закип'ятити 2,5 л води, посолити (1 ст. л.). Макарони опустити в киплячу підсолену воду. Варити макарони відповідно до інструкції на упаковці. Зварені макарони відкинути на друшляк, промити два-три рази холодною водою. М'ясо нарізати шматочками.2

2. Цибулю почистити, вимити і нарізати півкільцями або кільцями. У каструлі або казані розігріти олію або жир. Обсмажити цибулю і м'ясо на середньому вогні, періодично помішуючи, 7-10 хвилин.

3. Додати помідори або томатну пасту, накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Моркву почистити, вимити і нарізати соломкою. Картоплю почистити, вимити і нарізати брусочками.

4. До м'яса в томатному соусі додати моркву і картоплю. Після цього налити трохи води (близько 100 мл), посолити (близько 1 ст. л.), посипати спеціями, перемішати і закрити кришкою. Тушкувати свинину з картоплею та морквою на слабкому вогні близько 15 хвилин.

5. Додати до м'яса з овочами відварені макарони і кілька разів перемішати. Готувати печеню з макаронами ще 5-10 хвилин.

Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун

Спагеті Прімавера

Інгредієнти

· Паста, 500 г

· Брокколі, 350 г

· Морква, 2-3 шт, нарізати соломкою

· Молодий зелений горошок, 150-200 г

· Солодкий перець, 1 шт

· Помідори черрі - 10-15 шт

· Часник, 4-5 шт

· Мелена перець, 1-2 ст.л.

· Сіль

· Сир пармезан

Приготування

1. На сковороді розігріти оливкову олію, додати дрібно нарізаний часник і потримати приблизно 20-30 секунд на невеликому вогні. Зняти з вогню, коли часник ледь почне змінювати колір.

2. Додати черрі та перець. Зварити пасту до стану аль денте. В останні дві-три хвилини варіння додати до пасти овочі.

3. Злити воду з пасти та овочів. При подачі посипати пасту пармезаном.

Пенне Арабьята

Інгредієнти

· Італійська паста, 300 г

· Часник, 1 зубчик

· Помідори, консервовані у власному соку, 400 г

· Роздрібнений червоний сушений гострий перець (peperoncino)

· Петрушка або базилік

· Оливкова олія

Як готувати:

1. У великій сковороді розігріти оливкову олію, додати подрібнений зубчик часнику і пеперончино. Зменшити вогонь і готувати до тих пір, поки часник не буде характерного золотавого кольору.

2. Нарізати помідори і покласти їх на пательню разом із соком. Відварити спагетті до стану аль денте.

3. Змішати їх з приготованим соусом в пательні соусом і томатами.

Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів