Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус
Киев • УНН
Представлено пять рецептов приготовления пасты: макароны с сыром, паста с куриным филе, жаркое с макаронами, спагетти примавера и пенне арабьята. Описаны ингредиенты и пошаговый процесс приготовления каждого блюда.
Трудно отказаться от желания отведать изысканной итальянской кухни. И если такое желание у вас возникло, то УНН с радостью поделится с вами замечательными рецептами спагетти.
Макароны с сыром
Ингредиенты
· Макароны — 300 г.
· Сыр — 100 г.
· Сметана — 50 г.
· Томат-паста — 50 г.
· Масло сливочное — 30 г.
· Соль и перец черный молотый по вкусу.
Приготовление
1. Отварить макароны, добавить сливочное масло. В томатную пасту добавить сметану и половину тертого сыра, хорошо перемешать. В сковороду отправить сметанно-томатный соус с сыром и непрерывно помешивать 5 минут на среднем огне.
2. Горячие макароны залить соусом. При подаче посыпать макароны в томатно-сметанном соусе тертым сыром.
Паста с куриным филе
Ингредиенты
· Паста короткая (макароны ракушки, бантики, рожки, спиральки и т.д.) — 400 г.
· Куриное филе — 500 г.
· Лук репчатый — 1-2 шт.
· Сметана (или сливки) — 250 г.
· Соль, перец, прованские травы по вкусу.
Приготовление
1. Куриное филе вымыть и обсушить, затем нарезать кусочками. Лук почистить, помыть и мелко нарезать кубиками. Выложить филе и лук на сковородку с маслом. Жарить, помешивая, на среднем огне до готовности (минут 20-ть).
2. Посолить, поперчить, добавить специи. Перемешать. Добавить сметану (или сливки). Перемешать. Накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Оставить под крышкой еще на 5-10 минут. Налить в кастрюлю воду, закипятить, посолить воду.
3. Дать закипеть, перемешать. Варить на среднем огне до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке макарон.
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Жаркое с макаронами
Макароны (лучше рожки из твердых сортов пшеницы) — 400 г.
· Свинина — 500 г.
· Масло растительное (или жир) — 100 г.
· Лук репчатый — 3-4 шт.
· Морковь — 2-3 шт.
· Картофель — 300 г
· Томат-паста — 5-6 ст. ложек (по вкусу) или помидоры — 300 г.
· Соль, смесь специй по вкусу.
Для подачи:
· Лук зеленый — 0,5 пучка.
· Кинза (или укроп) — 0,5 пучка.
Приготовление:
1. Вскипятить 2,5 л воды, посолить (1 ст. л.). Макароны опустить в кипящую подсоленную воду. Варить макароны в соответствии с инструкцией на упаковке. Сваренные макароны откинуть на дуршлаг, промыть два-три раза холодной водой. Мясо нарезать кусочками.2
2. Лук почистить, вымыть и нарезать полукольцами или кольцами. В кастрюле или казане разогреть растительное масло или жир. Обжарить лук и мясо на среднем огне, периодически помешивая, 7-10 минут.
3. Добавить помидоры или томатную пасту, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 20-30 минут. Морковь почистить, вымыть и нарезать соломкой. Картофель почистить, вымыть и нарезать брусочками.
4. К мясу в томатном соусе добавить морковь и картофель. После этого налить немного воды (около 100 мл), посолить (около 1 ст. л.), посыпать специями, перемешать и закрыть крышкой. Тушить свинину с картофелем и морковью на слабом огне около 15 минут.
5. Добавить к мясу с овощами отваренные макароны и несколько раз перемешать. Готовить жаркое с макаронами еще 5-10 минут.
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Спагетти Примавера
Ингредиенты
· Паста, 500 г
· Брокколи, 350 г
· Морковь, 2-3 шт, нарезать соломкой
· Молодой зеленый горошек, 150-200 г
· Сладкий перец, 1 шт
· Помидоры черри - 10-15 шт
· Чеснок, 4-5 шт
· Молотый перец, 1-2 ст.л.
· Соль
· Сыр пармезан
Приготовление
1. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный чеснок и подержать примерно 20-30 секунд на небольшом огне. Снять с огня, когда чеснок едва начнет менять цвет.
2. Добавить черри и перец. Сварить пасту до состояния аль денте. В последние две-три минуты варки добавить к пасте овощи.
3. Слить воду с пасты и овощей. При подаче посыпать пасту пармезаном.
Пенне Арабьята
Ингредиенты
· Итальянская паста, 300 г
· Чеснок, 1 зубчик
· Помидоры, консервированные в собственном соку, 400 г
· Раздробленный красный сушеный острый перец (peperoncino)
· Петрушка или базилик
· Оливковое масло
Как готовить:
1. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный зубчик чеснока и пеперончино. Уменьшить огонь и готовить до тех пор, пока чеснок не будет характерного золотистого цвета.
2. Нарезать помидоры и положить их на сковороду вместе с соком. Отварить спагетти до состояния аль денте.
3. Смешать их с приготовленным соусом в сковороде соусом и томатами.
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