Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус

Трудно отказаться от желания отведать изысканной итальянской кухни. И если такое желание у вас возникло, то УНН с радостью поделится с вами замечательными рецептами спагетти.

Макароны с сыром

Ингредиенты

· Макароны — 300 г.

· Сыр — 100 г.

· Сметана — 50 г.

· Томат-паста — 50 г.

· Масло сливочное — 30 г.

· Соль и перец черный молотый по вкусу.

Приготовление

1. Отварить макароны, добавить сливочное масло. В томатную пасту добавить сметану и половину тертого сыра, хорошо перемешать. В сковороду отправить сметанно-томатный соус с сыром и непрерывно помешивать 5 минут на среднем огне.

2. Горячие макароны залить соусом. При подаче посыпать макароны в томатно-сметанном соусе тертым сыром.

Паста с куриным филе

Ингредиенты

· Паста короткая (макароны ракушки, бантики, рожки, спиральки и т.д.) — 400 г.

· Куриное филе — 500 г.

· Лук репчатый — 1-2 шт.

· Сметана (или сливки) — 250 г.

· Соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление

1. Куриное филе вымыть и обсушить, затем нарезать кусочками. Лук почистить, помыть и мелко нарезать кубиками. Выложить филе и лук на сковородку с маслом. Жарить, помешивая, на среднем огне до готовности (минут 20-ть).

2. Посолить, поперчить, добавить специи. Перемешать. Добавить сметану (или сливки). Перемешать. Накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Оставить под крышкой еще на 5-10 минут. Налить в кастрюлю воду, закипятить, посолить воду.

3. Дать закипеть, перемешать. Варить на среднем огне до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке макарон.

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Жаркое с макаронами

Макароны (лучше рожки из твердых сортов пшеницы) — 400 г.

· Свинина — 500 г.

· Масло растительное (или жир) — 100 г.

· Лук репчатый — 3-4 шт.

· Морковь — 2-3 шт.

· Картофель — 300 г

· Томат-паста — 5-6 ст. ложек (по вкусу) или помидоры — 300 г.

· Соль, смесь специй по вкусу.

Для подачи:

· Лук зеленый — 0,5 пучка.

· Кинза (или укроп) — 0,5 пучка.

Приготовление:

1. Вскипятить 2,5 л воды, посолить (1 ст. л.). Макароны опустить в кипящую подсоленную воду. Варить макароны в соответствии с инструкцией на упаковке. Сваренные макароны откинуть на дуршлаг, промыть два-три раза холодной водой. Мясо нарезать кусочками.2

2. Лук почистить, вымыть и нарезать полукольцами или кольцами. В кастрюле или казане разогреть растительное масло или жир. Обжарить лук и мясо на среднем огне, периодически помешивая, 7-10 минут.

3. Добавить помидоры или томатную пасту, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 20-30 минут. Морковь почистить, вымыть и нарезать соломкой. Картофель почистить, вымыть и нарезать брусочками.

4. К мясу в томатном соусе добавить морковь и картофель. После этого налить немного воды (около 100 мл), посолить (около 1 ст. л.), посыпать специями, перемешать и закрыть крышкой. Тушить свинину с картофелем и морковью на слабом огне около 15 минут.

5. Добавить к мясу с овощами отваренные макароны и несколько раз перемешать. Готовить жаркое с макаронами еще 5-10 минут.

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Спагетти Примавера

Ингредиенты

· Паста, 500 г

· Брокколи, 350 г

· Морковь, 2-3 шт, нарезать соломкой

· Молодой зеленый горошек, 150-200 г

· Сладкий перец, 1 шт

· Помидоры черри - 10-15 шт

· Чеснок, 4-5 шт

· Молотый перец, 1-2 ст.л.

· Соль

· Сыр пармезан

Приготовление

1. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный чеснок и подержать примерно 20-30 секунд на небольшом огне. Снять с огня, когда чеснок едва начнет менять цвет.

2. Добавить черри и перец. Сварить пасту до состояния аль денте. В последние две-три минуты варки добавить к пасте овощи.

3. Слить воду с пасты и овощей. При подаче посыпать пасту пармезаном.

Пенне Арабьята

Ингредиенты

· Итальянская паста, 300 г

· Чеснок, 1 зубчик

· Помидоры, консервированные в собственном соку, 400 г

· Раздробленный красный сушеный острый перец (peperoncino)

· Петрушка или базилик

· Оливковое масло

Как готовить:

1. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный зубчик чеснока и пеперончино. Уменьшить огонь и готовить до тех пор, пока чеснок не будет характерного золотистого цвета.

2. Нарезать помидоры и положить их на сковороду вместе с соком. Отварить спагетти до состояния аль денте.

3. Смешать их с приготовленным соусом в сковороде соусом и томатами.

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