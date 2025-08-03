Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбуз

Сегодня, 3 августа, отмечается День арбуза. Начало сезона уже не за горами, и эта традиционная для августовской поры ягода скоро окажется на столах многих украинских домов. Арбузы бывают разные – большие и малые, сладкие и не очень, "мальчики" и "девочки". И сегодня УНН расскажет, как правильно выбирать арбуз, чтобы полакомиться им на полную.

Полезные свойства арбуза

Мякоть арбуза содержит каротиноид – ликопен, пигмент, который дает красный цвет помидорам и арбузам. Он обладает мощными свойствами: антиоксидантными и противовоспалительными. Этот пигмент способен предотвратить тромбообразование и заболевания раком.

Кроме того, арбуз полезен для здоровья глаз и кожи. Его стоит есть тем людям, которые страдают из-за нестабильного давления – ежедневное употребление арбуза способно его нормализовать и снизить.

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Как проверить арбуз на нитраты

Нитраты сами по себе не являются угрозой для здоровья человека. Источником нитратов для человека является растительная пища, мясо и вода. Допустимая норма нитратов для человека весом 60 кг – 300 мг, на 1 кг арбуза – 60 граммов.

Чтобы выяснить, превышают ли нитраты допустимую норму, стоит обращать внимание на срез. У хорошего арбуза срез имеет крупинки и неровности, у арбуза с нитратами он гладкий. Если поднести арбуз срезом к свету и он будет светиться фиолетовым цветом, то это свидетельствует о том, что нитраты превышают норму. Арбуз с нитратами имеет желтые прожилки, он быстро утонет, если его опустить в воду.

Как выбирать арбуз

В случае благоприятной летней погоды арбузы можно покупать в середине августа. В целом сезон арбузов наступает в конце лета-начале осени. В начале августа обычно на базарах появляются ранние сорта арбузов, а также те, которые выращивали в теплицах. Они не очень сладкие и часто насыщены нитратами.

Также не стоит верить байкам, что вкус арбуза зависит от его размера. Это не так. Сладким будет и маленький - до 5 кг, и большой - от 10 кг. Но практика показывает, что в большом арбузе много жидкости, поэтому он сочнее. Какой цвет у спелого арбуза

Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски арбуза должны быть не размытыми, а четкими. Чем темнее полоски на арбузе - тем лучше, он тогда будет спелым и сочным.

Обычно мало кто обращает внимание на хвостик арбуза, но на самом деле это очень важный момент. Хвостик позволяет определить качество арбуза. Если хвостик обрезан - смело идите к другому продавцу, потому что это говорит о попытке скрыть качество фрукта.

Очень сухой хвостик говорит о том, что арбуз давно сорван с бахчи и долго путешествовал. Чаще всего это означает, что арбуз уже созрел. Мокрый хвостик свидетельствует о том, что плод еще не созрел. Цвет хвостика у несладкого арбуза - зеленый или темно-зеленый.

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Зачем стучать по арбузу

Корка арбуза должна быть твердой. Спелый фрукт подцепить ногтем невозможно. Если же корка коричневатая и влажная - арбуз точно не вкусный. Арбуз можно положить на ладонь и шлепнуть по нему или постучать. Он должен резонировать на вторую руку. Сам звук должен быть звонким. Если звук глухой или плоский - то арбуз уже перезрел.

Все арбузы во время созревания лежат на земле, и на этом месте появляется пятно, которое отличается от остальной окраски. Цвет пятна у спелого арбуза должен быть насыщенно-желтым или темно-оранжевым. А вот светло-желтые или белые пятна обычно у арбузов, которые еще не созрели. Они, как правило, не сладкие.

Арбузы не должны быть желтыми или белыми. У спелого арбуза мякоть должна быть однородной. А жилки обычно свидетельствуют о том, что арбуз не лучшего качества.

Мальчик или девочка

Невероятно, но факт: все арбузы делятся на "мальчиков" и "девочек". У "девочек" меньше косточек и они слаще. У "мальчиков" более выпуклый низ, а кружочек маленький, а у "девочек" низ более плоский, а кружочек широкий.

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