Вино и лето: что купить в ЭКО МАРКЕТ и с чем пить главный напиток теплого сезона

Лето — это сезон вечерних пикников, неспешных прогулок и долгих разговоров с близкими. Когда жара спадает и на столе появляются сезонные овощи, сыр, шашлык или ягодные десерты — хочется открыть бутылку вина: не слишком тяжелого, но с характером, не скучного, но без претензий. От того, какое вино вы выберете, будет зависеть и блюдо, к которому оно подходит. Что пить и что есть, чтобы вино раскрыло весь свой букет — рассказали в сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ, передает УНН.

Летняя классика - Radacini Sauvignon Blanc

Белое сухое молдавское вино Radacini Sauvignon Blanc — чистая летняя классика. Легкое, свежее, с нотами цитруса и зеленого яблока. В нем есть все, что нужно для жаркого дня: освежающая кислотность, простота и изящество. Идеально подходит к морепродуктам, овощным салатам и легким сырам. Советуем пить его хорошо охлажденным, желательно на террасе или под открытым небом, а купить такое вино можно в ЭКО МАРКЕТ за 170 грн.

Франция в бокале вина - Fleuron Royal Blanc

Белое сухое французское вино Fleuron Royal Blanc — немного менее известное, но довольно интересное вино: мягкое, деликатное, с фруктовыми оттенками. Это вариант для тех, кто любит нежность и элегантность в бокале. В нем нет резких кислот или чрезмерной сухости, поэтому его легко пить даже без еды. Прекрасно дополнит блюда с курицей, авокадо или рыбой. Сейчас продается в ЭКО МАРКЕТ с существенной скидкой и стоит 169 грн.

Сухое чилийское - Casillero del Diablo Carmenere

Сухое чилийское вино Casillero del Diablo Carmenere идеально подходит для тех, кто не изменяет красному вину даже летом. Это глубокое, пряное и насыщенное вино с нотами темных ягод и легкими танинами. Его хочется сочетать со стейком или мясом на гриле, хотя оно вполне выдерживает и твердый сыр на вечерней тарелке. Идеально, когда день переходит в ночь и появляется прохлада.

В ЭКО МАРКЕТ такое вино стоит 499 грн.

Пузырьки - это Marengo Brut Bianco

Украинское игристое Marengo Brut Bianco — это всегда про настроение. И если вы хотите создать атмосферу праздника, даже просто на балконе или во время посиделок с друзьями, этот Brut станет удачным решением. Он не слишком сладкий, достаточно легкий, но с характером. Пить его можно как аперитив или с фруктами, легкими закусками, канапе. Не обязательно ждать повода, чтобы откупорить бутылку игристого, цена которого в ЭКО МАРКЕТ — 209 грн.

Гранатовое грузинское - в характере Kakheturi Pomegranate Red

Фруктовое полусладкое Kakheturi Pomegranate Red — это самый неожиданный выбор в подборке. Гранатовое вино — яркое, ягодное, сладковатое, с восточным шлейфом. Оно не для всех, но если вам хочется чего-то десертного, необычного — попробуйте! Хорошо сочетается с сырниками, ягодной выпечкой или просто с кубиком льда в стакане под конец жаркого дня. И продается в ЭКО МАРКЕТ за 129 грн!

В выборе вина главное не слепо гнаться за этикетками или правилами, слушайте себя, чего хочется сейчас — легкости или глубины, фруктов или кислинки, разговоров или тишины. Вино — это про настроение и если с ним вам хорошо — вы сделали правильный выбор, в котором вам точно может помочь ЭКО МАРКЕТ, который имеет не только широкий выбор вин на своих полках, но и доступные цены на любой кошелек!