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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29356 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.

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В Грузии произошло землетрясение

Сейсмоцентр зафиксировал землетрясение в Грузии магнитудой 3. 6. Эпицентр находился в 4 км от Тбилиси, в Тетрицкаройском муниципалитете, на глубине 24 км.

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Молочный скандал: в Грузии крупнейший производитель кормил коров куриным пометом

Крупнейший производитель молока в Грузии, «Кварлис бага», кормил скот куриным пометом, что привело к обнаружению антибиотиков в молоке. В продукции «Соплис нобати» нашли токсины.

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Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Граждане Украины смогут находиться в Грузии без визы только один год. Для тех, кто въехал до 24 февраля 2025 года, срок продлен до 2026 года.

политика • 3 апреля, 13:29 • 166507 просмотра

В Грузии окончательно утвержден закон против "иноагентов", аналог которого действует в США

Парламент Грузии утвердил закон об "иностранных агентах", несмотря на неприятие общественностью. Закон регулирует регистрацию и финансирование агентов иностранного влияния, аналогично FARA в США.

Новости Мира • 1 апреля, 12:11 • 9427 просмотра

Снимал акции протеста в Тбилиси: французского журналиста не пустили в Грузию

Французскому фотожурналисту Жерому Шобо, освещавшему протесты в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию. RSF осудила это решение, считая это наказанием за освещение проевропейских демонстраций.

Новости Мира • 31 марта, 18:13 • 23953 просмотра

Правящая партия Грузии инициировала поправки, которые не дадут лидерам оппозиции создавать новые партии

"Грузинская мечта" инициировала поправки, позволяющие суду запрещать партии с идентичными целями к уже запрещенным. Оппозиция опасается возвращения к однопартийной системе.

Новости Мира • 31 марта, 17:06 • 21618 просмотра

Грузинские фотографы обвинили World Press Photo в узаконивании российской пропаганды

Грузинские фотографы осудили победу фотографа ТАСС на World Press Photo за серию о протестах в Тбилиси. Они считают это оскорблением, учитывая поддержку ТАСС агрессии рф.

Новости Мира • 29 марта, 17:06 • 41697 просмотра

У парламента Грузии полиция задержала троих протестующих из-за стульев

Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.

Новости Мира • 21 марта, 19:57 • 14431 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении криминальным главарям в организации "сходки"

Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору «сходки» и двум «ворам в законе» за распространение преступного влияния. Подозреваемые организовали «сходку» и координировали преступное влияние в Украине.

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Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4,6 годам тюрьмы. Общий срок заключения Саакашвили составляет 12,5 лет.

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Саакашвили получил 9 лет тюрьмы по делу о растрате бюджета

Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.

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В Грузии произошел второй за день землетрус: что известно о подземных толчках

На северо-востоке Грузии зафиксирован землетрус магнитудой 4 с эпицентром близ Тианети, в 63 км от Тбилиси. Это второй землетрус в стране за день, первый произошел утром на территории Армении.

Новости Мира • 8 марта, 17:59 • 24710 просмотра

"Женщины против режима": в трех городах Грузии состоятся протестные акции

В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проходят акции протеста "Женщины против режима". Протестующие выступают против заключения журналистки Мзии Амаглобели и требуют соблюдения Конституции.

Новости Мира • 8 марта, 16:39 • 22042 просмотра

100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы

В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

Новости Мира • 7 марта, 19:15 • 23036 просмотра

Эстония запретила въезд 55 гражданам Грузии: среди них депутаты и спортсмены

Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека. В список вошли депутаты, судьи, полицейские и спортсмены, причастные к преследованию протестующих.

Новости Мира • 3 марта, 17:36 • 20745 просмотра

Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров

София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.

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Польша с марта начнет депортацию преступников-иностранцев

Польша объявила о начале депортации иностранных преступников в первую неделю марта. За 2024 год иностранцы подозреваются в 5% всех преступлений в стране.

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Снежная стихия в Грузии: в курортном Батуми остановились автобусы, закрыты школы и аэропорт

Западная Грузия страдает от сильных снегопадов, в Батуми высота снега превысила 50 см, в горной Аджарии - около метра. Отменено обучение в школах, нарушено транспортное сообщение и коммунальные услуги.

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Президент Финляндии предложил план прекращения российско-украинской войны

Александр Стубб представил план мирного процесса, включающий санкционное давление и прекращение огня. План базируется на опыте Финляндии и предусматривает сохранение независимости Украины без уступок относительно членства в ЕС и НАТО.

политика • 24 февраля, 11:05 • 23442 просмотра

Финляндия не откроет границу с рф: министр обороны объяснил причины

Министр обороны Финляндии Антти Гяккинен заявил, что открытие границы с рф пока нереалистично из-за угрозы безопасности. Он отметил, что доверие потеряно из-за агрессии россии против Украины и ультиматумов Европе.

Война • 24 февраля, 06:10 • 28843 просмотра

В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.

Общество • 23 февраля, 23:22 • 33981 просмотра

В Грузии россияне провели акцию против войны в Украине

В Батуми, Грузия, состоялась антивоенная акция россиян, приуроченная к третьей годовщине вторжения РФ в Украину. Участники выступили против режима Путина и организовали "Цепь солидарности" в поддержку Украины.

Война • 23 февраля, 20:57 • 26517 просмотра

Протрамповское издание призвало не путать путина с Зеленским: что пишет NYP

Консервативное издание The New York Post опубликовало материал с 10 ключевыми тезисами о войне в Украине. Издание опровергает заявления Трампа о Зеленском и отмечает, что настоящим диктатором является путин.

Война • 21 февраля, 15:52 • 29372 просмотра

Каждый четвертый посетитель Грузии в 2024 году оказался гражданином рф

В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.

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Сегодня в Украине отмечают День героев Небесной сотни

20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни, когда погибло 48 протестующих в центре Киева. Всего 107 Героев Небесной Сотни отдали жизнь за демократические ценности и европейское будущее Украины.

Общество • 20 февраля, 04:05 • 33749 просмотра

Статистика денежных переводов в Грузию: из рф сокращаются, из других стран растут

Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.

Новости Мира • 17 февраля, 17:54 • 31300 просмотра

ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Война • 17 февраля, 09:02 • 41938 просмотра