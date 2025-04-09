Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Во многих городах Грузии ночью пропал свет, включая Тбилиси. Причиной стала крупная авария в электросетях, объекты перешли на генераторы.
9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.
Сейсмоцентр зафиксировал землетрясение в Грузии магнитудой 3. 6. Эпицентр находился в 4 км от Тбилиси, в Тетрицкаройском муниципалитете, на глубине 24 км.
Крупнейший производитель молока в Грузии, «Кварлис бага», кормил скот куриным пометом, что привело к обнаружению антибиотиков в молоке. В продукции «Соплис нобати» нашли токсины.
Граждане Украины смогут находиться в Грузии без визы только один год. Для тех, кто въехал до 24 февраля 2025 года, срок продлен до 2026 года.
Парламент Грузии утвердил закон об "иностранных агентах", несмотря на неприятие общественностью. Закон регулирует регистрацию и финансирование агентов иностранного влияния, аналогично FARA в США.
Французскому фотожурналисту Жерому Шобо, освещавшему протесты в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию. RSF осудила это решение, считая это наказанием за освещение проевропейских демонстраций.
"Грузинская мечта" инициировала поправки, позволяющие суду запрещать партии с идентичными целями к уже запрещенным. Оппозиция опасается возвращения к однопартийной системе.
Грузинские фотографы осудили победу фотографа ТАСС на World Press Photo за серию о протестах в Тбилиси. Они считают это оскорблением, учитывая поддержку ТАСС агрессии рф.
Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору «сходки» и двум «ворам в законе» за распространение преступного влияния. Подозреваемые организовали «сходку» и координировали преступное влияние в Украине.
Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4,6 годам тюрьмы. Общий срок заключения Саакашвили составляет 12,5 лет.
Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.
На северо-востоке Грузии зафиксирован землетрус магнитудой 4 с эпицентром близ Тианети, в 63 км от Тбилиси. Это второй землетрус в стране за день, первый произошел утром на территории Армении.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проходят акции протеста "Женщины против режима". Протестующие выступают против заключения журналистки Мзии Амаглобели и требуют соблюдения Конституции.
В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.
Эстония ввела запрет на въезд для 55 граждан Грузии из-за нарушения прав человека. В список вошли депутаты, судьи, полицейские и спортсмены, причастные к преследованию протестующих.
София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.
Польша объявила о начале депортации иностранных преступников в первую неделю марта. За 2024 год иностранцы подозреваются в 5% всех преступлений в стране.
Западная Грузия страдает от сильных снегопадов, в Батуми высота снега превысила 50 см, в горной Аджарии - около метра. Отменено обучение в школах, нарушено транспортное сообщение и коммунальные услуги.
Александр Стубб представил план мирного процесса, включающий санкционное давление и прекращение огня. План базируется на опыте Финляндии и предусматривает сохранение независимости Украины без уступок относительно членства в ЕС и НАТО.
Министр обороны Финляндии Антти Гяккинен заявил, что открытие границы с рф пока нереалистично из-за угрозы безопасности. Он отметил, что доверие потеряно из-за агрессии россии против Украины и ультиматумов Европе.
На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.
В Батуми, Грузия, состоялась антивоенная акция россиян, приуроченная к третьей годовщине вторжения РФ в Украину. Участники выступили против режима Путина и организовали "Цепь солидарности" в поддержку Украины.
Консервативное издание The New York Post опубликовало материал с 10 ключевыми тезисами о войне в Украине. Издание опровергает заявления Трампа о Зеленском и отмечает, что настоящим диктатором является путин.
В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.
20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни, когда погибло 48 протестующих в центре Киева. Всего 107 Героев Небесной Сотни отдали жизнь за демократические ценности и европейское будущее Украины.
Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.
Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.