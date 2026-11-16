"Мы об этом не говорили" — Мальдера о возможной отставке после серии поражений в Лиге наций
Киев • УНН
Андреа Мальдера заявил, что не разговаривал с Андреем Шевченко об отставке. Матч с Грузией определит место Украины в Лиге наций.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что у него не было разговоров с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко относительно возможной отставки после серии поражений. Об этом Мальдера заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, разговаривал ли Мальдера с руководством УАФ, а именно с президентом Андреем Шевченко, относительно возможной отставки, тренер ответил: "Мы об этом не говорили".
Это вопрос, который мне не нужно задавать. Я думаю о завтрашнем матче, и все
Он добавил, что матч с Грузией важен для него.
Напомним
Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в заключительном туре Лиги наций встретится со сборной Грузии в номинально домашнем матче, который определит расстановку сил в группе. В случае победы или ничьей Украина останется в дивизионе B, а в случае поражения — понизится в классе.