"Мы об этом не говорили" — Мальдера о возможной отставке после серии поражений в Лиге наций

Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что у него не было разговоров с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко относительно возможной отставки после серии поражений. Об этом Мальдера заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, разговаривал ли Мальдера с руководством УАФ, а именно с президентом Андреем Шевченко, относительно возможной отставки, тренер ответил: "Мы об этом не говорили".

Это вопрос, который мне не нужно задавать. Я думаю о завтрашнем матче, и все - сказал Мальдера.

Он добавил, что матч с Грузией важен для него.

Напомним

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в заключительном туре Лиги наций встретится со сборной Грузии в номинально домашнем матче, который определит расстановку сил в группе. В случае победы или ничьей Украина останется в дивизионе B, а в случае поражения — понизится в классе.