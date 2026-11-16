“Ми про це не говорили” - Мальдера про можливу відставку після серії поразок у Лізі націй

Андреа Мальдера

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що у нього не було розмов з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком щодо можливої відставки після серії поразок. Про це Мальдера заявив під час пресконференції, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи розмовляв Мальдера із керівництвом УАФ, а саме з президентом Андрієм Шевченком щодо можливої відставки, тренер відповів: "Ми про це не говорили".

Це питання, яке мені не потрібно задавати. Я думаю, про завтрашній матч, і все - сказав Мальдера.

Він додав, що матч з Грузією важливий для нього.

Нагадаємо

У вівторок, 17 листопада, збірна України у заключному турі Ліги націй зустрінеться із збірною Грузії, у номінально домашньому матчі, який визначить розклад сил у групі. У разі перемоги чи нічиєї - Україна залишиться у дивізіоні В, а у разі поразки - понизиться у класі.