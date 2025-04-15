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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25644 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154577 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133975 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134114 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196105 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77530 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

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"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

Грузія поринула в пітьму: у деяких містах раптово зникло світло

У багатьох містах Грузії вночі зникло світло, включно з Тбілісі. Причиною стала велика аварія в електромережах, об'єкти перейшли на генератори.

Новини Світу • 9 квітня, 06:05 • 4417 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.

Суспільство • 9 квітня, 03:30 • 108798 перегляди

У Грузії стався землетрус

Сейсмоцентр зафіксував землетрус у Грузії магнітудою 3. 6. Епіцентр знаходився за 4 км від Тбілісі, в Тетрицкаройському муніципалітеті, на глибині 24 км.

Новини Світу • 6 квітня, 08:59 • 90868 перегляди

Молочний скандал: у Грузії найбільший виробник годував корів курячим послідом

Найбільший виробник молока в Грузії, "Кварліс бага", годував худобу курячим послідом, що призвело до виявлення антибіотиків у молоці. У продукції "Сопліс нобаті" знайшли токсини.

Економіка • 3 квітня, 18:59 • 24188 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.

Політика • 3 квітня, 13:29 • 166645 перегляди

У Грузії остаточно затверджено закон проти "іноагентів", аналог якого діє в США

Парламент Грузії затвердив закон про "іноземних агентів", попри несприйняття громадськістю. Закон регулює реєстрацію та фінансування агентів іноземного впливу, аналогічно до FARA у США.

Новини Світу • 1 квітня, 12:11 • 9502 перегляди

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії

Французькому фотожурналісту Жерому Шобо, що висвітлював протести в Тбілісі, відмовили у в'їзді до Грузії. RSF засудила це рішення, вважаючи це покаранням за висвітлення проєвропейських демонстрацій.

Новини Світу • 31 березня, 18:13 • 23987 перегляди

Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії

"Грузинська мрія" ініціювала поправки, що дозволяють суду забороняти партії з ідентичними цілями до вже заборонених. Опозиція побоюється повернення до однопартійної системи.

Новини Світу • 31 березня, 17:06 • 21648 перегляди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи засудили перемогу фотографа ТАСС на World Press Photo за серію про протести в Тбілісі. Вони вважають це образою, враховуючи підтримку ТАСС агресії рф.

Новини Світу • 29 березня, 17:06 • 41736 перегляди

Біля парламенту Грузії поліція затримала трьох протестувальників через стільці

Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.

Новини Світу • 21 березня, 19:57 • 14461 перегляди

Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору «сходки» та двом «злодіям у законі» за поширення злочинного впливу. Підозрювані організували «сходку» та координували злочинний вплив в Україні.

Кримінал та НП • 20 березня, 13:33 • 25701 перегляди

Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону

Суд у Грузії визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,6 років в'язниці. Загальний строк ув'язнення Саакашвілі становить 12,5 років.

Новини Світу • 17 березня, 08:38 • 82222 перегляди

Саакашвілі отримав 9 років в'язниці у справі про розтрату бюджету

Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.

Політика • 12 березня, 07:19 • 19534 перегляди

У Грузії стався другий за день землетрус: що відомо про підземні поштовхи

На північному сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 4 з епіцентром біля Тіанеті, за 63 км від Тбілісі. Це другий землетрус у країні за день, перший стався вранці на території Вірменії.

Новини Світу • 8 березня, 17:59 • 24737 перегляди

"Жінки проти режиму": у трьох містах Грузії відбудуться протестні акції

У Тбілісі, Батумі та Кутаїсі проходять акції протесту "Жінки проти режиму". Протестувальники виступають проти ув'язнення журналістки Мзії Амаглобелі та вимагають дотримання Конституції.

Новини Світу • 8 березня, 16:39 • 22059 перегляди

100 днів протестів у Грузії: чому тисячі людей знову вийшли на вулиці

У Тбілісі та інших містах Грузії відбуваються масові акції протесту з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.

Новини Світу • 7 березня, 19:15 • 23054 перегляди

Естонія заборонила в'їзд 55 громадянам Грузії: серед них депутати та спортсмени

Естонія ввела заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини. До списку увійшли депутати, судді, поліцейські та спортсмени, причетні до переслідування протестувальників.

Новини Світу • 3 березня, 17:36 • 20760 перегляди

Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів

Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.

Спорт • 1 березня, 20:14 • 32552 перегляди

Польща з березня розпочне депортацію злочинців-іноземців

Польща оголосила про початок депортації іноземних злочинців у перший тиждень березня. За 2024 рік іноземці підозрюються у 5% всіх злочинів у країні.

Новини Світу • 28 лютого, 06:33 • 21809 перегляди

Снігова стихія в Грузії: у курортному Батумі зупинилися автобуси, закриті школи та аеропорт

Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.

Новини Світу • 24 лютого, 14:30 • 27620 перегляди

Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

Олександр Стубб представив план мирного процесу, що включає санкційний тиск та припинення вогню. План базується на досвіді Фінляндії та передбачає збереження незалежності України без поступок щодо членства в ЄС та НАТО.

Політика • 24 лютого, 11:05 • 23454 перегляди

Фінляндія не відкриє кордон з рф: міністр оборони пояснив причини

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що відкриття кордону з рф наразі нереалістичне через загрози безпеці. Він наголосив, що довіру втрачено через агресію росії проти України та ультиматуми Європі.

Війна • 24 лютого, 06:10 • 28866 перегляди

У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.

Суспільство • 23 лютого, 23:22 • 33991 перегляди

У Грузії росіяни провели акцію проти війни в Україні

У грузинському Батумі відбулася антивоєнна акція росіян до третьої річниці вторгнення рф в Україну. Учасники висловилися проти режиму путіна та організували "Ланцюг солідарності" на підтримку України.

Війна • 23 лютого, 20:57 • 26528 перегляди

Протрампівське видання закликало не плутати путіна із Зеленським: що пише NYP

Консервативне видання The New York Post опублікувало матеріал із 10 ключовими тезами про війну в Україні. Видання спростовує заяви Трампа про Зеленського та наголошує, що справжнім диктатором є путін.

Війна • 21 лютого, 15:52 • 29383 перегляди

Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.

Новини Світу • 20 лютого, 17:14 • 51125 перегляди

Сьогодні в Україні відзначають День героїв Небесної сотні

20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні, коли загинуло 48 протестувальників у центрі Києва. Всього 107 Героїв Небесної Сотні віддали життя за демократичні цінності та європейське майбутнє України.

Суспільство • 20 лютого, 04:05 • 33756 перегляди

Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.

Новини Світу • 17 лютого, 17:54 • 31313 перегляди