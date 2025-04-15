Кожен четвертий відвідувач Грузії у 2024 році виявився громадянином рф

У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.