Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
У багатьох містах Грузії вночі зникло світло, включно з Тбілісі. Причиною стала велика аварія в електромережах, об'єкти перейшли на генератори.
9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.
Сейсмоцентр зафіксував землетрус у Грузії магнітудою 3. 6. Епіцентр знаходився за 4 км від Тбілісі, в Тетрицкаройському муніципалітеті, на глибині 24 км.
Найбільший виробник молока в Грузії, "Кварліс бага", годував худобу курячим послідом, що призвело до виявлення антибіотиків у молоці. У продукції "Сопліс нобаті" знайшли токсини.
Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.
Парламент Грузії затвердив закон про "іноземних агентів", попри несприйняття громадськістю. Закон регулює реєстрацію та фінансування агентів іноземного впливу, аналогічно до FARA у США.
Французькому фотожурналісту Жерому Шобо, що висвітлював протести в Тбілісі, відмовили у в'їзді до Грузії. RSF засудила це рішення, вважаючи це покаранням за висвітлення проєвропейських демонстрацій.
"Грузинська мрія" ініціювала поправки, що дозволяють суду забороняти партії з ідентичними цілями до вже заборонених. Опозиція побоюється повернення до однопартійної системи.
Грузинські фотографи засудили перемогу фотографа ТАСС на World Press Photo за серію про протести в Тбілісі. Вони вважають це образою, враховуючи підтримку ТАСС агресії рф.
Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.
Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору «сходки» та двом «злодіям у законі» за поширення злочинного впливу. Підозрювані організували «сходку» та координували злочинний вплив в Україні.
Суд у Грузії визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,6 років в'язниці. Загальний строк ув'язнення Саакашвілі становить 12,5 років.
Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.
На північному сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 4 з епіцентром біля Тіанеті, за 63 км від Тбілісі. Це другий землетрус у країні за день, перший стався вранці на території Вірменії.
У Тбілісі, Батумі та Кутаїсі проходять акції протесту "Жінки проти режиму". Протестувальники виступають проти ув'язнення журналістки Мзії Амаглобелі та вимагають дотримання Конституції.
У Тбілісі та інших містах Грузії відбуваються масові акції протесту з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.
Естонія ввела заборону на в'їзд для 55 громадян Грузії через порушення прав людини. До списку увійшли депутати, судді, поліцейські та спортсмени, причетні до переслідування протестувальників.
Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.
Польща оголосила про початок депортації іноземних злочинців у перший тиждень березня. За 2024 рік іноземці підозрюються у 5% всіх злочинів у країні.
Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.
Олександр Стубб представив план мирного процесу, що включає санкційний тиск та припинення вогню. План базується на досвіді Фінляндії та передбачає збереження незалежності України без поступок щодо членства в ЄС та НАТО.
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що відкриття кордону з рф наразі нереалістичне через загрози безпеці. Він наголосив, що довіру втрачено через агресію росії проти України та ультиматуми Європі.
На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.
У грузинському Батумі відбулася антивоєнна акція росіян до третьої річниці вторгнення рф в Україну. Учасники висловилися проти режиму путіна та організували "Ланцюг солідарності" на підтримку України.
Консервативне видання The New York Post опублікувало матеріал із 10 ключовими тезами про війну в Україні. Видання спростовує заяви Трампа про Зеленського та наголошує, що справжнім диктатором є путін.
У 2024 році Грузію відвідало понад 1,8 млн росіян, що становить 25% від усіх іноземних візитів. Більшість відвідувачів - чоловіки 31-45 років, при цьому різниця між в'їздами та виїздами росіян мінімальна.
20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні, коли загинуло 48 протестувальників у центрі Києва. Всього 107 Героїв Небесної Сотні віддали життя за демократичні цінності та європейське майбутнє України.
Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.