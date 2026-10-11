ГУР знешкодило дві групи російського спецназу на Запорізькому напрямку, одного окупанта взяли в полон

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російських спецпризначенців. Одного військовослужбовця противника захопили в полон. Про це повідомляє ГУР МО України, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління генштабу зс рф.

Українські розвідники завдяки агентурній інформації, зокрема отриманій із середовища противника, та технічним засобам встановили склад російських груп і маршрути їхнього пересування. Після цього організували засідку, завдали вогневого ураження та зачистили місцевість.

Втрати росіян під час операції

У ГУР зазначили, що 10-та бригада є кадровим з'єднанням російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у військовій кампанії рф у Сирії. Присутність підрозділу на окупованих українських територіях фіксували ще у 2014–2015 роках.

Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура", за даними ГУР, завдали російським військам безповоротних втрат у кількості 448 осіб. Ще 85 окупантів українські розвідники взяли в полон.

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять енергоносії в обхід санкцій