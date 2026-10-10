ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять енергоносії в обхід санкцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило інформацію про 20 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ або заправляють підсанкційні судна. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

Воєнна розвідка України публікує дані про 20 морських суден, що експортують російську нафту, нафтопродукти, скраплений природний газ, а також здійснюють бункерування підсанкційного флоту. Ці судна - елементи логістичної мережі, яку кремль використовує з метою отримання доходів для фінансування геноцидної війни проти України. Наразі всі вони перебувають під санкціями Великої Британії чи України, а одне із суден - під обмеженнями США - йдеться у повідомленні.

Серед головних фігурантів публікації - російське судно PORTOVYY (ІМО 9246621), призначене для транспортування та зберігання скрапленого природного газу (СПГ). З 2021 року танкер належить підсанкційному ПАО "Газпром" і виконує роль плавучого сховища газу в межах комплексу "Портовая" у ленінградській області.

15 серпня 2026 року PORTOVYY із вантажем російського СПГ вперше з листопада 2021 року залишив акваторію Фінської затоки. Трасою Північного морського шляху танкер здійснив перехід до китайського порту Beihai для розвантаження. Наразі судно перебуває на китайській верфі Zhoushan Huafeng Shipyard (острів Чжоушань), визначеній майданчиком для його технічного обслуговування.

Також ГУР публікує деталі щодо двох нових фігурантів російського тіньового флоту газовозів, які держава-агресор поспіхом скуповувала по всьому світу навесні 2026 року через підставні структури:

AVACHA (ІМО 9319404) - конвенційний танкер-газовоз. Раніше належав китайській Jovo Energy, але навесні 2026 року був викуплений маловідомою компанією Tudor Maritime Ltd (Маршаллові острови). З червня 2026 року ходить під прапором рф та управляється новоствореною російською структурою ООО "Криолайн менеджмент"(ИНН 6500028647). З серпня 2026 року судно забезпечує експорт газу з терміналу "Утрєнній" підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до китайського хабу Beihai;

CHAIVO (ІМО 9319404) - газовоз, який раніше належав грецькій Maran Gas Maritime, але також був викуплений компанією Tudor Maritime Ltd. З липня 2026 року судно переведено під прапор рф та під парасольку ООО "Криолайн менеджмент". З серпня цього року газовоз транспортує вантажі до порту Beihai з підсанкційного несамохідного плавучого сховища газу KORYAK FSU, розташованого в акваторії порту Петропавловськ-Камчатський.

У намаганнях зберегти критично необхідні фінансові надходження від експорту енергоносіїв держава-агресор росія не лише намагається будувати судна льодового класу на власних верфях, а й системно та заздалегідь розширює свій тіньовий флот через мережу офшорів - додали в ГУР.

Нагадаємо

росія намагається створити новий "тіньовий флот" танкерів для обходу санкцій і збереження доходів від експорту газу, якими кремль фінансує війну проти України.