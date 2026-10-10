ГУР идентифицировало еще 20 судов российского теневого флота, которые перевозят энергоносители в обход санкций

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало информацию о 20 морских судах, которые перевозят российскую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ либо заправляют подсанкционные суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Военная разведка Украины публикует данные о 20 морских судах, которые экспортируют российскую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ, а также осуществляют бункеровку подсанкционного флота. Эти суда — элементы логистической сети, которую Кремль использует с целью получения доходов для финансирования геноцидной войны против Украины. В настоящее время все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно из судов — под ограничениями США — говорится в сообщении.

Среди главных фигурантов публикации — российское судно PORTOVYY (ИМО 9246621), предназначенное для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). С 2021 года танкер принадлежит подсанкционному ПАО «Газпром» и выполняет роль плавучего хранилища газа в составе комплекса «Портовая» в Ленинградской области.

15 августа 2026 года PORTOVYY с грузом российского СПГ впервые с ноября 2021 года покинул акваторию Финского залива. По трассе Северного морского пути танкер совершил переход в китайский порт Beihai для разгрузки. В настоящее время судно находится на китайской верфи Zhoushan Huafeng Shipyard (остров Чжоушань), определённой площадкой для его технического обслуживания.

Также ГУР публикует детали о двух новых фигурантах российского теневого флота газовозов, которые государство-агрессор поспешно скупало по всему миру весной 2026 года через подставные структуры:

AVACHA (ИМО 9319404) — конвенционный танкер-газовоз. Ранее принадлежал китайской Jovo Energy, но весной 2026 года был выкуплен малоизвестной компанией Tudor Maritime Ltd (Маршалловы Острова). С июня 2026 года ходит под флагом РФ и управляется недавно созданной российской структурой ООО «Криолайн менеджмент» (ИНН 6500028647). С августа 2026 года судно обеспечивает экспорт газа с терминала «Утрений» подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2» в китайский хаб Beihai;

CHAIVO (ИМО 9319404) — газовоз, который ранее принадлежал греческой Maran Gas Maritime, но также был выкуплен компанией Tudor Maritime Ltd. С июля 2026 года судно переведено под флаг РФ и под управление ООО «Криолайн менеджмент». С августа этого года газовоз транспортирует грузы в порт Beihai с подсанкционного несамоходного плавучего хранилища газа KORYAK FSU, расположенного в акватории порта Петропавловск-Камчатский.

В попытках сохранить критически необходимые финансовые поступления от экспорта энергоносителей государство-агрессор Россия не только пытается строить суда ледового класса на собственных верфях, но и системно и заранее расширяет свой теневой флот через сеть офшоров — добавили в ГУР.

Напомним,

Россия пытается создать новый «теневой флот» танкеров для обхода санкций и сохранения доходов от экспорта газа, которыми Кремль финансирует войну против Украины.