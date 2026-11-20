российский диктатор владимир путин заявил о желании зафиксировать "победу над неонацизмом и русофобией", сравнив свою встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином с Ялтинской конференцией 1945 года. При этом он изложил собственную версию исторических событий, которая противоречит установленным фактам. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне путин заявил, что не возражает против сравнения переговоров трех лидеров со встречей Сталина, Рузвельта и Черчилля.

А что плохого было в Ялте? В Ялте зафиксировали победу над нацизмом, и я был бы не против сейчас зафиксировать победу над неонацизмом, ксенофобией и русофобией – сказал он.

Кроме того, глава кремля утверждал, что участники Ялтинской конференции якобы не делили мир, а лишь признавали реалии того времени.

Исторические факты противоречат заявлениям путина

На самом деле Ялтинская конференция состоялась 4–11 февраля 1945 года, когда Вторая мировая война еще продолжалась. Капитуляция нацистской Германии состоялась лишь в мае, а Японии – в сентябре того же года.

Кроме того, значительная часть ялтинских договоренностей касалась послевоенного устройства Европы, границ государств и сфер влияния великих держав.

Несмотря на громкие исторические параллели, путин признал, что его переговоры с Трампом и Си не завершились конкретными соглашениями.

По словам российского лидера, стороны лишь обменялись позициями по ключевым международным вопросам. Дату следующей встречи также не определили.

путин снова взялся переписывать историю и заговорил о новой «Ялте» — чего требует диктатор