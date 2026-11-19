путин снова взялся переписывать историю и заговорил о новой «Ялте» — чего требует диктатор
Киев • УНН
путин назвал Ялтинскую конференцию фиксацией послевоенных реалий и призвал применить такой подход к современным конфликтам. кремль оправдывает этим претензии к Украине.
российский диктатор владимир путин вновь обратился к событиям Второй мировой войны, заявив, что во время Ялтинской конференции 1945 года мир якобы никто не делил, а лишь закрепляли реалии того времени. В то же время он намекнул, что аналогичный подход необходимо применить к современным конфликтам. Об этом свидетельствуют его заявления, пишет УНН.
Детали
По словам путина, участники Ялтинской конференции лишь зафиксировали результаты победы над нацизмом и политическую ситуацию, сложившуюся в конце Второй мировой войны.
российский лидер также заявил, что сегодня "было бы неплохо зафиксировать победу над неонацизмом", вновь использовав один из пропагандистских нарративов кремля относительно войны против Украины.
путин призвал согласиться с "новыми реалиями"
Диктатор утверждает, что именно договоренности в Ялте способствовали созданию Организации Объединенных Наций и позволили миру на протяжении 80 лет избегать масштабных глобальных войн.
В Ялте никто не делил мир, Ялта просто зафиксировала реалии, сложившиеся после Второй мировой войны
Он также провел параллель между историческими событиями и нынешней международной ситуацией.
И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями
Подобную риторику кремль регулярно использует для обоснования своих территориальных претензий к Украине и попыток добиться международного признания последствий российской агрессии.
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