"Ялтинский формат не принесет мира" — Мерц озвучил условие успешных переговоров
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил, что переговоры должны проходить при совместном участии Украины и Европы. Формат "в стиле Ялты" мира не принесет.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц убеждён, что переговоры могут быть успешными только при условии, что Украина и Европа будут совместно участвовать в этом процессе, а формат «в стиле Ялты» не принесёт мира, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.
После встречи «Коалиции желающих» Мерц заявил, что лидеры стремятся к «миру для Украины — справедливому и длительному», который обеспечит «больше, а не меньше безопасности для Европы и мира».
«Мы продолжим поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо. Если состоятся мирные переговоры, мы примем в них участие. Переговоры могут быть успешными только при условии, что Украина и Европа будут совместно участвовать в этом процессе. Формат „в стиле Ялты“ не принесёт мира».
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Он отметил, что подарил каждому из гостей фрагмент Берлинской стены — как напоминание о том, «чем были ялтинские договорённости для Берлина».
«Возможно, вы помните, как в 1987 году президент Рейган стоял здесь, в Берлине, и сказал: „Господин Горбачёв, разрушьте эту стену!“. Сегодня мы говорим президенту путину: „Прекратите войну в Украине и давайте вместе искать дипломатические решения“. Мы больше никогда не хотим жить в разделённой Европе. Мы хотим жить в свободе и мире — вместе».