Джаред Кушнер

Представитель президента США Джаред Кушнер после переговоров в Берлине в формате «Коалиции желающих» заявил, что Дональд Трамп после трехсторонней встречи убежден, что «мир достижим», передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Представитель президента США охарактеризовал встречу как «очень содержательную и успешную», отметив, что она «помогла нам сформировать свою позицию». Кушнер также подтверждает, что Дональд Трамп участвовал в отдельных частях переговоров.

Он особо отмечает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, премьер-министра Польши Дональда Туска, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

По его словам, Европа демонстрирует «большое единство и очень твердую поддержку Украины» — об этом он и Виткофф «сообщили президенту Трампу».

Кушнер отмечает — не вдаваясь в подробности, — что после трехсторонних переговоров (включая китайскую сторону) у Трампа сформировалось убеждение, что «мир достижим».

«Для нас успешным результатом после окончания войны стала бы суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина», — говорит он.

Кушнер сообщает, что в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс» по вопросам послевоенного процветания, гарантий безопасности и обмена военнопленными.

Что касается послевоенной безопасности, то, по его словам, «НАТО станет центральным элементом» предложенных решений, а соответствующие структуры помогут предотвратить случайную эскалацию.

Кушнер также отмечает, что российская сторона, по-видимому, «готова довериться» предложению США о включении европейских партнеров в переговорный процесс — это необходимо для того, чтобы достигнутые договоренности соблюдались.

В ближайшее время американские представители встретятся с советниками по национальной безопасности, чтобы согласовать детали своих предложений.

«Президент Трамп хочет заключить соглашение, опираясь на поддержку Европы», — подчеркивает он.

«Наша цель — положить конец этой войне и помочь построить прочный мир. Мы твердо привержены этой задаче. Президент Трамп сделает все необходимое для ее достижения. Он поручил нам уделять этому максимум времени, и мы продолжим работать в тесной координации и единстве с нашими европейскими партнерами».

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