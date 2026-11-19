Джаред Кушнер

Представник президента США Джаред Кушнер після перемовин у Берліні у форматі "Коаліції охочих" заявив, що Дональд Трамп після тристоронньої зустрічі переконаний, що "мир досяжний", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Представник президента США охарактеризував зустріч як "дуже змістовну та успішну", зазначаючи, що вона "допомогла нам сформувати свою позицію". Кушнер також підтверджує, що Дональд Трамп брав участь у окремих частинах переговорів.

Він особливо відзначає прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також президента Фінляндії Олександра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

За його словами, Європа демонструє "велику єдність і дуже тверду підтримку України" - про це він і Віткофф "повідомили президенту Трампу".

Кушнер зазначає — не вдаючись до подробиць, — що після тристоронніх переговорів (включно з китайською стороною) у Трампа склалося переконання, що "мир досяжний".

"Для нас успішним результатом після закінчення війни стала б суверенна, безпечна, процвітаюча та вільна Україна", — каже він.

Кушнер повідомляє, що в ході переговорів було досягнуто "значного прогресу" з питань повоєнного процвітання, гарантій безпеки та обміну військовополоненими.

Щодо повоєнної безпеки, то, за його словами, "НАТО стане центральним елементом" запропонованих рішень, а відповідні структури допоможуть запобігти випадковій ескалації.

Кушнер також зазначає, що російська сторона, мабуть, "готова довіритися" пропозиції США щодо включення європейських партнерів до переговорного процесу — це необхідно для того, щоб досягнуті домовленості дотримувалися.

Найближчим часом американські представники зустрінуться з радниками національної безпеки, щоб узгодити деталі своїх пропозицій.

"Президент Трамп хоче укласти угоду, спираючись на підтримку Європи", - підкреслює він.

"Наша мета — покласти край цій війні та допомогти побудувати міцний мир. Ми твердо віддані цьому завданню. Президент Трамп зробить все необхідне для його досягнення. Він доручив нам приділяти цьому максимум часу і ми продовжимо працювати в тісній координації та єдності з нашими європейськими партнерами".

Посланці Трампа поінформували Мерца про переговори Трампа у Китаї