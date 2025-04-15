Олександр Штубб

Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну

Ілон Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну без відновлення свободи преси та виборів. Лідери Німеччини, Британії, Фінляндії та Норвегії виступили на підтримку України та розкритикували заяви Трампа.