Олександр Штубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.
Президент Фінляндії заявив, що європейський лідер має звернутися до рф. Розглядають Францію чи Велику Британію, які мають засоби для цього.
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу встановити 20 квітня як дату повного припинення вогню в Україні. Для дотримання перемир'я потрібні санкції проти РФ.
Зеленський та Стубб обговорили кроки для досягнення миру та тиск на росію після зустрічі Стубба з Трампом. Зеленський повідомив про російські удари по Харкову.
США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.
Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.
Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.
Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.
Володимир Зеленський провів зустріч з Петтері Орпо, де обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, артилерію та інвестиції у виробництво зброї.
Телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом повинна була розпочатись о 19 березня о 16:00 за київським часом. Обговорять деталі мирного врегулювання та розмову Трампа з путіним.
Президент Фінляндії заявив, що Європа має створити переговорну команду з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Також він запевнив Зеленського у підтримці України.
Очільники Євроради та Єврокомісії висловили підтримку Україні, наголосивши на необхідності справедливого миру. Це сталось після розмови Трампа з путіним щодо припинення вогню.
Президент України заявив, що припинення підтримки США буде критично небезпечним. Він підкреслив важливість відновлення допомоги для безпечного майбутнього українців.
Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.
Зеленський повідомив, що на зустрічі України і США в Саудівській Аравії обговорюватимуть часткове припинення вогню та безпеку судноплавства.
Зеленський заявив, що припинення обміну розвідданими з США ускладнить оборону України від балістичних атак. Це наражає на небезпеку цивільне населення, роблячи вимоги Трампа неадекватними.
Президент Фінляндії запевнив Зеленського у подальшій підтримці України та наголосив на важливості тиску на росію. Також Стубб відзначив ЗСУ як одні з найкращих у Європі.
Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитись цього року, але Україні потрібні гарантії безпеки. Також він повідомив про заплановану розмову з Дональдом Трампом.
Президент України заявив, що визнання окупованих територій росією є неприйнятним. Будь-які перемовини з рф є крихкими, але Україна прагне справедливого миру.
Президент України обговорить з президентом Фінляндії оборонну підтримку та інвестиції у виробництво зброї. Також сторони обговорять євроінтеграцію та посилення санкцій проти росії.
Володимир Зеленський прибув до Фінляндії для зустрічі з президентом Стуббом. Обговорять підтримку України та кроки для припинення російської агресії.
Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.
Олександр Стубб представив план мирного процесу, що включає санкційний тиск та припинення вогню. План базується на досвіді Фінляндії та передбачає збереження незалежності України без поступок щодо членства в ЄС та НАТО.
Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.
Ілон Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну без відновлення свободи преси та виборів. Лідери Німеччини, Британії, Фінляндії та Норвегії виступили на підтримку України та розкритикували заяви Трампа.
Станіслав Желіховський пояснив, чому автоматичний вступ України в НАТО наразі малоймовірний. Експерт вважає ЄС більш реальною альтернативою для забезпечення безпеки України.
Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.
Александр Стубб представив три етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції. План включає переозброєння України, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі переговори.
Александер Стубб заявив, що путін розуміє лише жорстку риторику та ультиматуми. Президент Фінляндії підтримав підхід Трампа щодо примусу путіна до мирних переговорів.
Президент України зустрівся з президентом Фінляндії на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили зміцнення обороноздатності, гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги.