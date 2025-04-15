Олександр Штубб

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22989 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146324 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133290 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130345 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131422 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194628 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77182 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164348 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116183 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.

Політика • 13 квітня, 19:34 • 3272 перегляди

Президент Фінляндії Стубб: Британія та Франція можуть стати посередниками для відновлення діалогу з рф

Президент Фінляндії заявив, що європейський лідер має звернутися до рф. Розглядають Францію чи Велику Британію, які мають засоби для цього.

Політика • 3 квітня, 16:45 • 11383 перегляди

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу встановити 20 квітня як дату повного припинення вогню в Україні. Для дотримання перемир'я потрібні санкції проти РФ.

Війна • 30 березня, 22:55 • 35516 перегляди

Зеленський і Стубб обговорили тиск на росію та взаємодію зі США

Зеленський та Стубб обговорили кроки для досягнення миру та тиск на росію після зустрічі Стубба з Трампом. Зеленський повідомив про російські удари по Харкову.

Війна • 30 березня, 21:39 • 12375 перегляди

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.

Політика • 30 березня, 19:48 • 27071 перегляди

Пограли у гольф і домовився про "необхідні криголами": зустріч Трампа із президентом Фінляндії

Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.

Політика • 30 березня, 01:56 • 22591 перегляди

У Польщі запропонували рф відмовитися від зброї Ірану та КНДР, якщо її турбують іноземні поставки в Україні

Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.

Війна • 21 березня, 15:12 • 14938 перегляди

Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський

Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.

Суспільство • 19 березня, 21:39 • 21834 перегляди

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Володимир Зеленський провів зустріч з Петтері Орпо, де обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, артилерію та інвестиції у виробництво зброї.

Війна • 19 березня, 16:08 • 33388 перегляди

Названо час розмови президента Зеленського з Трампом

Телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом повинна була розпочатись о 19 березня о 16:00 за київським часом. Обговорять деталі мирного врегулювання та розмову Трампа з путіним.

Політика • 19 березня, 14:16 • 16733 перегляди

Стубб назвав країни, які мають представляти Європу на переговорному процесі

Президент Фінляндії заявив, що Європа має створити переговорну команду з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Також він запевнив Зеленського у підтримці України.

Політика • 19 березня, 13:16 • 17750 перегляди

Лідери ЄС рішуче підтримали Україну після розмови Трампа з путіним

Очільники Євроради та Єврокомісії висловили підтримку Україні, наголосивши на необхідності справедливого миру. Це сталось після розмови Трампа з путіним щодо припинення вогню.

Політика • 19 березня, 12:38 • 18808 перегляди

Зеленський: втрата стратегічного партнерства з США – серйозна загроза для України

Президент України заявив, що припинення підтримки США буде критично небезпечним. Він підкреслив важливість відновлення допомоги для безпечного майбутнього українців.

Політика • 19 березня, 11:06 • 39641 перегляди

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.

Війна • 19 березня, 11:04 • 49183 перегляди

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський повідомив, що на зустрічі України і США в Саудівській Аравії обговорюватимуть часткове припинення вогню та безпеку судноплавства.

Війна • 19 березня, 10:59 • 46678 перегляди

Зеленський: втрата розвідданих від США загрожує безпеці України та підвищує ризик для цивільних

Зеленський заявив, що припинення обміну розвідданими з США ускладнить оборону України від балістичних атак. Це наражає на небезпеку цивільне населення, роблячи вимоги Трампа неадекватними.

Політика • 19 березня, 10:47 • 19271 перегляди

Стубб запевнив Зеленського у подальшій підтримці України з боку Фінляндії

Президент Фінляндії запевнив Зеленського у подальшій підтримці України та наголосив на важливості тиску на росію. Також Стубб відзначив ЗСУ як одні з найкращих у Європі.

Політика • 19 березня, 10:31 • 10953 перегляди

Президент: "Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром"

Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитись цього року, але Україні потрібні гарантії безпеки. Також він повідомив про заплановану розмову з Дональдом Трампом.

Війна • 19 березня, 10:30 • 17273 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Президент України заявив, що визнання окупованих територій росією є неприйнятним. Будь-які перемовини з рф є крихкими, але Україна прагне справедливого миру.

Війна • 19 березня, 10:24 • 150679 перегляди

Зеленський розкрив деталі візиту до Фінляндії

Президент України обговорить з президентом Фінляндії оборонну підтримку та інвестиції у виробництво зброї. Також сторони обговорять євроінтеграцію та посилення санкцій проти росії.

Політика • 18 березня, 16:18 • 43007 перегляди

Зеленський прибув до Фінляндії: завтра запланована зустріч із президентом Стуббом

Володимир Зеленський прибув до Фінляндії для зустрічі з президентом Стуббом. Обговорять підтримку України та кроки для припинення російської агресії.

Політика • 18 березня, 15:24 • 15974 перегляди

Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя

Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.

Війна • 16 березня, 14:34 • 55708 перегляди

Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

Олександр Стубб представив план мирного процесу, що включає санкційний тиск та припинення вогню. План базується на досвіді Фінляндії та передбачає збереження незалежності України без поступок щодо членства в ЄС та НАТО.

Політика • 24 лютого, 11:05 • 23454 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 7 країн: що обговорювали

Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

Війна • 21 лютого, 00:18 • 123977 перегляди

Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну

Ілон Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну без відновлення свободи преси та виборів. Лідери Німеччини, Британії, Фінляндії та Норвегії виступили на підтримку України та розкритикували заяви Трампа.

Війна • 20 лютого, 01:49 • 114862 перегляди
Ексклюзив

Автоматичний вступ України в НАТО: експерт оцінив, чи можливо це

Станіслав Желіховський пояснив, чому автоматичний вступ України в НАТО наразі малоймовірний. Експерт вважає ЄС більш реальною альтернативою для забезпечення безпеки України.

Політика • 17 лютого, 15:23 • 151851 перегляди

Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський

Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.

Війна • 17 лютого, 13:47 • 21628 перегляди

Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

Александр Стубб представив три етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції. План включає переозброєння України, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі переговори.

Війна • 16 лютого, 09:43 • 66371 перегляди

путін розуміє тільки тоді, коли з ним говорять жорстко, як Трамп - президент Фінляндії

Александер Стубб заявив, що путін розуміє лише жорстку риторику та ультиматуми. Президент Фінляндії підтримав підхід Трампа щодо примусу путіна до мирних переговорів.

Війна • 30 січня, 18:56 • 43909 перегляди

Зеленський і Стубб у Давосі: Фінляндія готує 27-й пакет допомоги Україні

Президент України зустрівся з президентом Фінляндії на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили зміцнення обороноздатності, гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги.

Війна • 22 січня, 03:45 • 34680 перегляди