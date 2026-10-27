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Financial Times
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Прем’єр Норвегії відповів на критику Данії щодо розмови з путіним

Київ • УНН

 • 2382 перегляди

Йонас Гар Стьоре заперечив, що розмова з путіним була неузгоджена із союзниками. Він заявив, що партнери були поінформовані заздалегідь.

Прем’єр Норвегії відповів на критику Данії щодо розмови з путіним

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре відреагував на критику з боку глави уряду Данії Метте Фредеріксен через телефонну розмову з російським президентом владіміром путіним. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

Прем’єр Норвегії зауважив, що за чотири роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Європа так і не сформувала спільного підходу до переговорів з росією. Водночас він визнав, що разом з фінським президентом Александром Стуббом говорив з путіним не від імені всіх європейців, а від імені своїх країн.

Так він відповів на зауваження прем’єрки Данії, яка заявила, що розмова з путіним не була узгоджена із союзниками.

"Я з цим не згоден. За останні чотири роки ЄС так і не мав спільного послання чи спільного підходу…Ми не говоримо від імені нікого, крім нас самих, але це питання було досить ретельно обговорено, і всі наші союзники були проінформовані заздалегідь", – заявив Стьоре.

За словами Стьоре, розмова з путіним тривала 90 хвилин, хоча спочатку на неї відводили лише 20 хвилин.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".

путін у розмові зі Стуббом і Стьоре щодо миру виступив зі звинуваченнями і вимогами27.10.26, 13:47 • 2768 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Йонас Гахр Сторе
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Данія
Норвегія
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