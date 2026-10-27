Прем’єр Норвегії відповів на критику Данії щодо розмови з путіним

Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним

Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним

Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним

Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним