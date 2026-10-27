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Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Київ • УНН

 • 4148 перегляди

Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре поговорили з путіним щодо війни проти України. Вони закликали до переговорів і деескалації.

Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження зустрічі в Осло з посланцями США 20 жовтня та "у консультації з Україною". Про це повідомили 27 жовтня в офісі фінського президента, пише УНН.

Деталі

"Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним у вівторок, 27 жовтня, у Гельсінкі. Розмова була продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня та відбулася у консультації з Україною", - наголосили в офісі Стубба.

Стубб та Стьоре, як зазначається, "ініціювали розмову, щоб обговорити агресивну війну росії проти України та дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі.

"Фінляндія та Норвегія межують з росією. Вони є твердими прихильниками України. Метою розмови було безпосередньо передати президенту путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну. Розмова стосувалася майбутніх зустрічей, які відбудуться в Абу-Дабі", - зазначили в офісі Стубба.

Стубб і Стьоре, як зауважується, прийняли дзвінок як лідери своїх країн і не виступали від імені Європи в цілому.

"Норвегія та Фінляндія завжди сприяли миру та безпеці в нашому регіоні. Ці дві країни мають спільний інтерес до стабільності та передбачуваності в регіоні Балтійського моря та на Крайній Півночі. Це було підкреслено під час дзвінка", - ідеться у заяві.

Стубб і Стьоре, як повідомляється, "наголосили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть свою давню підтримку України. Вони також наголосили, що війна має закінчитися, а переговори відновитися".

"Обговорення було відвертим та предметним. Ми є сусідніми країнами росії. Результат цієї війни матиме прямий вплив на нашу та ширшу європейську безпеку. Припинення війни вимагає прямих переговорів", – сказав президент Фінляндії Стубб.

"Війна супроводжується величезними людськими та матеріальними втратами. Страждання та руйнування вплинуть на покоління. Під час дзвінка ми наголосили на важливості деескалації", – сказав прем'єр-міністр Норвегії Стьоре.

Президент Стубб та прем'єр-міністр Стьоре вели переговори з Гельсінкі.

За повідомленням AFP, Стубб і Стьоре зараз інформують Президента України Володимира Зеленського про свої переговори.

Віткофф назвав переговори в Осло та петербурзі "конструктивними", але "попереду багато важливої ​​роботи"21.10.26, 20:11 • 15758 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Гельсінкі
Александр Стубб
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