Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.
Президент України заявив, що визнання окупованих територій росією є неприйнятним. Будь-які перемовини з рф є крихкими, але Україна прагне справедливого миру.
російського бойовика Воіслава Тордена (Яна Петровського) засуджено у Фінляндії до довічного ув'язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. У зборі доказів співпрацювали Україна та Фінляндія.
Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.
Фінська влада перемістила російський танкер Eagle S для детального розслідування пошкодження підводного кабелю. Судно підозрюють у пошкодженні електричного кабелю Estlink-2 та чотирьох телекомунікаційних кабелів.
В аеропорту Гельсінкі затримали литовський літак Beechcraft через підозру в обході санкцій. Літак планував незвичний маршрут до Пскова через Гельсінкі замість прямого рейсу з Латвії.
Телекомунікаційний кабель C-Lion1 між Гельсінкі та Ростоком перестав працювати вранці в понеділок. Ремонтні роботи розпочато, відновлення може тривати від 5 до 15 днів.
Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову щодо оборонної співпраці та міжнародних зусиль для миру. Обговорили ситуацію на фронті та загрози від залучення Північної Кореї до війни.
Уряд схвалив зміни для тестування 5G в трьох містах України протягом 2 років. Перевірятимуть сумісність технології з військовим обладнанням, а повноцінний запуск планується до 2030 року.
У Фінляндії заарештували понад 40 об'єктів нерухомості та акцій, що належать російській державі. Серед арештованого майна - центр науки і культури в Гельсінкі, пляжна ділянка та квартири у різних містах.
У Фінляндії розпочалася конфіскація російських державних активів, включаючи центр науки і культури та кілька об'єктів нерухомості. Арешт майна пов'язаний з позовом "Нафтогазу" щодо компенсації втрат у Криму на суму понад 5 млрд доларів.
Окружний суд Гельсінкі наклав арешт на російські активи у Фінляндії вартістю десятки мільйонів доларів. Це перший успішний арешт активів рф за позовом щодо експропріації майна в Криму.
Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.
Уряд України зацікавлений у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення. Фінляндія є одним з найбільших донорів енергетичного обладнання для України в Європі та надала військову допомогу на 2,3 млрд євро.
На конференції у Гельсінкі обговорили екологічні наслідки війни в Україні. Єрмак закликав об'єднати зусилля для подолання екологічних викликів та розробки механізмів відповідальності за завдану шкоду.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі. Вони обговорили військову допомогу, зокрема системи ППО, та подякували за підтримку України.
Естонія та Фінляндія розробляють плани щодо закриття Фінської затоки для російських кораблів у разі загрози. Це технічно можливо, але потребуватиме врахування економічних інтересів та інфраструктурних змін.
Парламент Фінляндії проголосує за закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.
Фінляндія виділила Україні 500 000 євро в рамках програми економічного розвитку ОЕСР для підтримки реформ, верховенства закону, боротьби з корупцією та бізнес-структур.
Україна вперше успішно протестувала технологію 5G, здійснивши 5G-дзвінок між Івано-Франківськом, Києвом та Гельсінкі, незважаючи на війну, що триває.
Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв. Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.
Фінляндія контактує з НАТО і ЄС щодо зростаючих перешкод GPS з боку росії, які збільшилися під час війни росії в Україні, заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.
На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.
12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, вбивши одного учня і поранивши двох інших.
12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, поранивши трьох інших учнів, після чого був затриманий поліцією.
Влада Фінляндії розглядає можливість експропріації арени "Гельсінкі Холл" у російських бізнесменів Ротенберга і Тимченка.
Міністр оборони Німеччини закликав припинити дебати про розгортання західних сухопутних військ в Україні, оскільки на його думку "цього ніхто не хоче".