18 травня: Міжнародний день музеїв, в Україні День резервіста та День науки

Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв. Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.