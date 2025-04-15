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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25540 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154269 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137884 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133844 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134014 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196045 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77518 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164599 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116836 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський

Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.

Суспільство • 19 березня, 21:39 • 21834 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Президент України заявив, що визнання окупованих територій росією є неприйнятним. Будь-які перемовини з рф є крихкими, але Україна прагне справедливого миру.

Війна • 19 березня, 10:24 • 150679 перегляди

Довічний термін російському бойовику Петровському: Україна та Фінляндія співпрацювали у зборі доказів

російського бойовика Воіслава Тордена (Яна Петровського) засуджено у Фінляндії до довічного ув'язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. У зборі доказів співпрацювали Україна та Фінляндія.

Війна • 14 березня, 10:09 • 16265 перегляди

У Фінляндії бойовика Петровського з групи "Русич" засудили до довічного за воєнні злочини

Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.

Війна • 14 березня, 08:24 • 137596 перегляди

Підозрюваний у пошкодженні кабелю Estlink-2, танкер Eagle S переміщено для проведення детального розслідування

Фінська влада перемістила російський танкер Eagle S для детального розслідування пошкодження підводного кабелю. Судно підозрюють у пошкодженні електричного кабелю Estlink-2 та чотирьох телекомунікаційних кабелів.

Новини Світу • 29 грудня, 12:04 • 25833 перегляди

У Фінляндії за підозрою в обході санкцій затримали літак, що летів до рф

В аеропорту Гельсінкі затримали литовський літак Beechcraft через підозру в обході санкцій. Літак планував незвичний маршрут до Пскова через Гельсінкі замість прямого рейсу з Латвії.

Новини Світу • 19 грудня, 08:51 • 13670 перегляди

Підводний кабель між Фінляндією та Німеччиною пошкоджено: що відомо

Телекомунікаційний кабель C-Lion1 між Гельсінкі та Ростоком перестав працювати вранці в понеділок. Ремонтні роботи розпочато, відновлення може тривати від 5 до 15 днів.

Новини Світу • 18 листопада, 12:19 • 15657 перегляди

Посилення ППО, ситуація на полі бою та залучення КНДР до війни: Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії

Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову щодо оборонної співпраці та міжнародних зусиль для миру. Обговорили ситуацію на фронті та загрози від залучення Північної Кореї до війни.

Війна • 8 листопада, 18:10 • 21762 перегляди

У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням – Федоров

Уряд схвалив зміни для тестування 5G в трьох містах України протягом 2 років. Перевірятимуть сумісність технології з військовим обладнанням, а повноцінний запуск планується до 2030 року.

Політика • 1 листопада, 16:09 • 19926 перегляди

Фінляндія заарештувала понад 40 об'єктів, які належать росії

У Фінляндії заарештували понад 40 об'єктів нерухомості та акцій, що належать російській державі. Серед арештованого майна - центр науки і культури в Гельсінкі, пляжна ділянка та квартири у різних містах.

Новини Світу • 29 жовтня, 21:53 • 21150 перегляди

У різних частинах Фінляндії почалася конфіскація власності рф

У Фінляндії розпочалася конфіскація російських державних активів, включаючи центр науки і культури та кілька об'єктів нерухомості. Арешт майна пов'язаний з позовом "Нафтогазу" щодо компенсації втрат у Криму на суму понад 5 млрд доларів.

Політика • 29 жовтня, 09:32 • 13643 перегляди

Уперше за кордоном: у Фінляндії арештували активи рф за кримським позовом Нафтогазу

Окружний суд Гельсінкі наклав арешт на російські активи у Фінляндії вартістю десятки мільйонів доларів. Це перший успішний арешт активів рф за позовом щодо експропріації майна в Криму.

Війна • 28 жовтня, 09:59 • 24615 перегляди

Україна стала найбільш замінованою країною в світі: екологічні виклики обговорили на конференції у Гельсінкі

Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.

Війна • 21 жовтня, 06:42 • 15839 перегляди

В уряді зацікавлені у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення: Шмигаль - про посилення співпраці з Фінляндією

Уряд України зацікавлений у досвіді Гельсінкі щодо екологічних систем опалення. Фінляндія є одним з найбільших донорів енергетичного обладнання для України в Європі та надала військову допомогу на 2,3 млрд євро.

Політика • 20 жовтня, 07:55 • 37258 перегляди

Єрмак: Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу

На конференції у Гельсінкі обговорили екологічні наслідки війни в Україні. Єрмак закликав об'єднати зусилля для подолання екологічних викликів та розробки механізмів відповідальності за завдану шкоду.

Суспільство • 19 жовтня, 20:30 • 56374 перегляди

Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі. Вони обговорили військову допомогу, зокрема системи ППО, та подякували за підтримку України.

Війна • 18 жовтня, 19:18 • 34245 перегляди

Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів

Естонія та Фінляндія розробляють плани щодо закриття Фінської затоки для російських кораблів у разі загрози. Це технічно можливо, але потребуватиме врахування економічних інтересів та інфраструктурних змін.

Новини Світу • 23 вересня, 19:49 • 34026 перегляди

Фінляндія проголосує за закон, що дозволяє повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф

Парламент Фінляндії проголосує за закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.

Політика • 12 липня, 03:43 • 98378 перегляди

Фінляндія повідомила про виділення Україні €500 тис. у рамках програми економічного розвитку

Фінляндія виділила Україні 500 000 євро в рамках програми економічного розвитку ОЕСР для підтримки реформ, верховенства закону, боротьби з корупцією та бізнес-структур.

Економіка • 27 червня, 02:04 • 29641 перегляди

В Україні вперше успішно протестували 5G

Україна вперше успішно протестувала технологію 5G, здійснивши 5G-дзвінок між Івано-Франківськом, Києвом та Гельсінкі, незважаючи на війну, що триває.

Економіка • 27 травня, 12:07 • 20616 перегляди

18 травня: Міжнародний день музеїв, в Україні День резервіста та День науки

Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв. Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.

УНН Lite • 18 травня, 03:03 • 116448 перегляди

Фінляндія контактує з НАТО та ЄС щодо перешкод GPS з боку росії - голова МЗС

Фінляндія контактує з НАТО і ЄС щодо зростаючих перешкод GPS з боку росії, які збільшилися під час війни росії в Україні, заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Новини Світу • 3 травня, 14:08 • 25155 перегляди

Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS

На вихідних міністри країн Балтії попередили про ризик повітряної катастрофи через глушіння GPS, в якому звинувачують Росію, після того, як два фінських рейси були змушені розвернутися на півдорозі через перешкоди навігаційним сигналам.

Новини Світу • 29 квітня, 08:53 • 32398 перегляди

Стрілянина в школі у Фінляндії: один підліток загинув

12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, вбивши одного учня і поранивши двох інших.

Новини Світу • 2 квітня, 10:36 • 25862 перегляди

У школі в Фінляндії сталася стрілянина: 12-річний учень поранив трьох однолітків

12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, поранивши трьох інших учнів, після чого був затриманий поліцією.

Новини Світу • 2 квітня, 09:36 • 25403 перегляди

У Фінляндії розглянуть вилучення Helsinki Hall у російських бізнесменів

Влада Фінляндії розглядає можливість експропріації арени "Гельсінкі Холл" у російських бізнесменів Ротенберга і Тимченка.

Економіка • 28 березня, 02:09 • 37573 перегляди

Пісторіус закликав припинити дискусії про відправку західних військ в Україну

Міністр оборони Німеччини закликав припинити дебати про розгортання західних сухопутних військ в Україні, оскільки на його думку "цього ніхто не хоче".

Війна • 8 березня, 13:53 • 23983 перегляди