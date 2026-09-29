“Твій день настане” - фінські вболівальники підтримали Україну на матчі проти білорусі
Київ • УНН
У Гельсінкі фанати роздали 1500 соняшників і освистали гімн білорусі. Футболісти Фінляндії вийшли у футболках із закликом до миру.
Уболівальники збірної Фінляндії провели акцію на підтримку України на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі у матчі проти збірної білорусі. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
Деталі
Збірна Фінляндії у рамках другого туру групи С1 зустрілася із збірною білорусі у Гельсінках. Перед початком поєдинку, футболісти збірної Фінляндії вийшли на поле у футболках з написом "We stand for peace".
Також перед початком поєдинку вболівальникам було видано по соняшнику.
Як заявляли у Федерації футболу Фінляндії, соняшник став символом української стійкості, надії та свободи.
"1500 соняшників буде роздано всім присутнім на матчі, і ми запрошуємо весь стадіон взяти участь у спільному жесті підтримки українців. Ми сподіваємося, що коли команди вийдуть на поле, глядачі встануть і одночасно піднімуть соняшники як колективний жест підтримки українців. Цим спільним жестом ми хочемо показати, що фінська футбольна спільнота підтримує українців, які страждають від війни", - заявляли у Федерації.
Окрім того, перед стартом поєдинку на трибунах включили пісню "путін ху*ло".
Вже на початку матчу, коли лунав гімн білорусі, фанати освистали його, а під час поєдинку фінські вболівальники розгорнули плакат, на якому зображено таракана у вигляді білоруського диктатора олександра лукашенка, над яким була зображена сова.
Також на плакаті було розміщено напис: "Твій день настане".
Також деякі білоруські уболівальники вивісили червоно-білі прапори з написом: "Живе Білорусь", проте охоронці не дозволили цим прапорам потрапити на трибуни.
Зазначимо, у вересні посольство України у Фінляндії надіслало дипломатичну ноту до МЗС щодо проведення футбольного матчу між Фінляндією та білоруссю в Гельсінкі.
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія29.09.26, 15:41 • 26158 переглядiв