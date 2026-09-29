"Твой день настанет" — финские болельщики поддержали Украину на матче против беларуси
Киев • УНН
В Хельсинки фанаты раздали 1500 подсолнухов и освистали гимн беларуси. Футболисты Финляндии вышли в футболках с призывом к миру.
Болельщики сборной Финляндии провели акцию в поддержку Украины на Олимпийском стадионе в Хельсинки во время матча против сборной беларуси. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
Детали
Сборная Финляндии в рамках второго тура группы С1 встретилась со сборной беларуси в Хельсинки. Перед началом поединка футболисты сборной Финляндии вышли на поле в футболках с надписью "We stand for peace".
Также перед началом поединка болельщикам выдали по подсолнуху.
Как заявляли в Федерации футбола Финляндии, подсолнух стал символом украинской стойкости, надежды и свободы.
"1500 подсолнухов будут розданы всем присутствующим на матче, и мы приглашаем весь стадион принять участие в совместном жесте поддержки украинцев. Мы надеемся, что когда команды выйдут на поле, зрители встанут и одновременно поднимут подсолнухи как коллективный жест поддержки украинцев. Этим совместным жестом мы хотим показать, что финское футбольное сообщество поддерживает украинцев, страдающих от войны", — заявляли в Федерации.
Кроме того, перед началом поединка на трибунах включили песню "путин хуйло".
Уже в начале матча, когда звучал гимн беларуси, фанаты освистали его, а во время поединка финские болельщики развернули плакат, на котором изображен таракан в виде белорусского диктатора александра лукашенко, над которым была изображена сова.
Также на плакате была размещена надпись: "Твой день настанет".
Также некоторые белорусские болельщики вывесили красно-белые флаги с надписью: "Жыве Беларусь", однако охранники не позволили этим флагам попасть на трибуны.
Отметим, в сентябре посольство Украины в Финляндии направило дипломатическую ноту в МИД по поводу проведения футбольного матча между Финляндией и беларусью в Хельсинки.
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29.09.26, 15:41 • 27747 просмотров