"Твой день настанет" — финские болельщики поддержали Украину на матче против беларуси

$44.820.0350.970.16
ukenru
17:59 • 16992 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
17:28 • 18482 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
16:13 • 26318 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
15:26 • 18829 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
14:54 • 17289 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
14:38 • 24755 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
14:30 • 14234 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
29 сентября, 14:15 • 10813 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
29 сентября, 12:41 • 27738 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
29 сентября, 12:33 • 14118 просмотра
В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
76%
758мм
Популярные новости
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 30591 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 21715 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 19311 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 14464 просмотра
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды17:41 • 11062 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 19569 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 26342 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo14:38 • 24772 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 30841 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 27750 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Шевченко
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Эстония
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 7076 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 14703 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 21939 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 35522 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 37321 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Социальная сеть

"Твой день настанет" — финские болельщики поддержали Украину на матче против беларуси

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В Хельсинки фанаты раздали 1500 подсолнухов и освистали гимн беларуси. Футболисты Финляндии вышли в футболках с призывом к миру.

"Твой день настанет" — финские болельщики поддержали Украину на матче против беларуси

Болельщики сборной Финляндии провели акцию в поддержку Украины на Олимпийском стадионе в Хельсинки во время матча против сборной беларуси. Об этом сообщает Yle, передает УНН

Детали 

Сборная Финляндии в рамках второго тура группы С1 встретилась со сборной беларуси в Хельсинки. Перед началом поединка футболисты сборной Финляндии вышли на поле в футболках с надписью "We stand for peace". 

Также перед началом поединка болельщикам выдали по подсолнуху. 

Как заявляли в Федерации футбола Финляндии, подсолнух стал символом украинской стойкости, надежды и свободы. 

"1500 подсолнухов будут розданы всем присутствующим на матче, и мы приглашаем весь стадион принять участие в совместном жесте поддержки украинцев. Мы надеемся, что когда команды выйдут на поле, зрители встанут и одновременно поднимут подсолнухи как коллективный жест поддержки украинцев. Этим совместным жестом мы хотим показать, что финское футбольное сообщество поддерживает украинцев, страдающих от войны", — заявляли в Федерации. 

Кроме того, перед началом поединка на трибунах включили песню "путин хуйло".

Уже в начале матча, когда звучал гимн беларуси, фанаты освистали его, а во время поединка финские болельщики развернули плакат, на котором изображен таракан в виде белорусского диктатора александра лукашенко, над которым была изображена сова. 

Также на плакате была размещена надпись: "Твой день настанет". 

Также некоторые белорусские болельщики вывесили красно-белые флаги с надписью: "Жыве Беларусь", однако охранники не позволили этим флагам попасть на трибуны.

Отметим, в сентябре посольство Украины в Финляндии направило дипломатическую ноту в МИД по поводу проведения футбольного матча между Финляндией и беларусью в Хельсинки.

Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29.09.26, 15:41 • 27747 просмотров

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Война в Украине
Беларусь
Хельсинки
Финляндия
Украина