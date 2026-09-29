"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой

Венгерская супермодель Барбара Палвин родила первенца от своего мужа, американского актёра Дилана Спроуса. У супругов родилась девочка. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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Палвин и Спроус объявили о пополнении в семье 28 сентября. Они опубликовали совместное фото с дочерью, сделанное во время просмотра бейсбольного матча.

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О беременности 32-летней Палвин стало известно в мае, когда модель продемонстрировала округлившийся живот во время Каннского кинофестиваля. Позже супруги рассказали, что ждут девочку.

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34-летний Спроус тогда признался, что рад перспективе стать отцом дочери. Пара поженилась в 2023 году.

Во время беременности Палвин также откровенно рассказывала, что этот период оказался сложнее, чем она ожидала. Для модели и актёра новорождённая девочка стала первым ребёнком.

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