Victoria’s Secret

Бренд белья и красоты

Victoria’s Secret – всемирно известный американский бренд женского белья, одежды и косметики, основанный Роем Реймондом в Сан-Франциско в 1977 году. Компания специализируется на изготовлении и продаже нижнего белья, пижам, спортивной одежды, парфюмерии и косметики. Магазины бренда расположены более чем в 70 странах, а его продукцию ежегодно покупают миллионы женщин. Victoria’s Secret стал символом гламура, сексуальности и женской уверенности. Бренд организует ежегодное Victoria’s Secret Fashion Show, которое является одним из самых популярных показов женского белья в мире.