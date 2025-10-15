Victoria’s Secret
Бренд белья и красоты
Victoria’s Secret – всемирно известный американский бренд женского белья, одежды и косметики, основанный Роем Реймондом в Сан-Франциско в 1977 году. Компания специализируется на изготовлении и продаже нижнего белья, пижам, спортивной одежды, парфюмерии и косметики. Магазины бренда расположены более чем в 70 странах, а его продукцию ежегодно покупают миллионы женщин. Victoria’s Secret стал символом гламура, сексуальности и женской уверенности. Бренд организует ежегодное Victoria’s Secret Fashion Show, которое является одним из самых популярных показов женского белья в мире.
1977
Компания была основана с целью создать комфортную среду для покупки нижнего белья
1982
Компанию приобрел Лес Векснер, что привело к ее значительному расширению
1983
Бренд изменил модель продаж, сосредоточившись на женских покупателях, предлагая изящное и гламурное белье
1993
Представлен бюстгальтер "Miracle Bra", продажи которого за первый год составили два миллиона единиц
1995
Состоялся первый модный показ Victoria's Secret, который стал основной частью имиджа компании
1999
30-секундная реклама во время Super Bowl привела к миллиону посещений веб-сайта компании за час
2002
Запущен суббренд PINK, ориентированный на подростков и молодых женщин
2021
Компания отделилась от L Brands, став независимым публичным предприятием
2021
Представлена инициатива The VS Collective, заменившая предыдущих "Ангелов" на группу разнообразных и успешных женщин
2023
Запущена коллекция VS & PINK Adaptive, предлагающая белье для женщин с ограниченными возможностями