Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Супермодель Белла Хадид вернулась на показ Victoria's Secret 2025 года после шестилетнего перерыва, демонстрируя два образа. К ней присоединились Джиджи Хадид, бывшие «ангелы» и новые лица, а также музыкальные исполнители.

Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод

В среду американская супермодель Белла Хадид грандиозно вернулась на показ мод Victoria's Secret, который продолжал свое триумфальное возрождение, отмечая свой второй год после шестилетнего перерыва, который чуть не привел к гибели культового бренда нижнего белья. Чем запомнился легендарный показ мод в 2025 году, рассказывает УНН со ссылкой на Daily Mail и PEOPLE.

Детали

Показ, который транслировался в прямом эфире на Amazon Prime Video, ознаменовал возвращение к классическому "блестящему и чувственному" стилю показа, который пытается увеличить продажи после поворота к так называемому "пробужденному" позированию.

Белла вернулась после того, как отошла от публичной жизни для лечения, связанного с осложнениями со здоровьем, которые она объясняет противоречивым диагнозом хронической болезни Лайма, но в последние месяцы она также боролась с проблемами психического здоровья.

Супермодель, к которой на показе присоединилась ее старшая сестра Джиджи Хадид, грандиозно вышла в огненно-малиновом бюстгальтере и кружевных стрингах, демонстрируя глубокий загар.

Белла надела красную кружевную подвязку поверх разорванного пресса, которая поддерживала ее прозрачные красные чулки, и накинула красный плащ на предплечье. Звезда подиума променяла свои привычные каштановые волосы на роскошную золотисто-русую прическу.

Она дополнила свой образ и подчеркнула свою впечатляющую статуру металлическими туфлями на каблуках с открытым носком, которые обматывались вокруг ее щиколоток.

Белла вернулась позже в шоу с разительно другим образом в бело-серебряной цветовой гамме с непрозрачным белым бюстгальтером, украшенным кисточками, покрытыми серебряными блестками.

Бюстгальтер был соединен с ее подвязкой, которая также была украшена кисточкой с блестками, и имела тонкие бретельки, пересекающие ее живот. Юбка с кисточками под чулки привлекла внимание к ее длинным, стройным ногам, а ее ангельский образ она дополнила драматической парой белых крыльев, покрытых цветами, которые выглядели как облака.

Показ превратился в сестринское выступление, когда ее старшая сестра Джиджи Хадид также прошлась по подиуму. Джиджи, чьи каштановые волосы были разделены набок и собраны в пучок, продемонстрировала свой подтянутый живот в розовом топе цвета жевательной резинки и кружевных трусиках с высокой талией. Она прикрыла себя прозрачным розовым халатом, отделанным объемными розовыми цветами.

Джиджи дополнила образ своей сестры, когда она вернулась во втором образе – сияющем белом мишке с развевающейся юбкой, обрамленной пухлыми белыми крыльями, похожими на подушки.

В показе также приняли участие несколько бывших "ангелов" Victoria's Secret, в том числе Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Даутцен Крус, Кэндис Сванепул, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Тейлор Хилл, Стелла Максвелл, Барбара Палвин и Грейс Элизабет.

Среди других вернувшихся моделей – Джоан Смоллс, Ирина Шейк, Эшли Грэм, Анок Яй, Алекс Консани, Палома Эльсессер и Ясмин Вейналдум.

Также будут новички на подиуме, такие как звезда WNBA Энджел Риз, инфлюенсер Квенлин Блэквелл, непобаби Айрис Лоу, plus-size модель Юми Ну, модель Дайан Содре, актриса Барби Феррейра и plus-size модель Прешиус Ли.

Среди музыкальных исполнителей, которые ранее были на этом мероприятии, были Рианна, Джастин Бибер, Бруно Марс, Тейлор Свифт и Шер, а в этом году список включает: Мисси Эллиотт, Кароль Джи, K-Pop группа TWICE и Мэдисон Бир.

Жасмин Тукс начала шоу, обнажив свой беременный животик в золотистом сетчатом костюме с атласным коричневым бюстгальтером и стрингами. Вместо крыльев у нее была проволочная раковина, украшенная огромными жемчужными бусинами.

Адриана Лима сделала потрясающий выход в прозрачном боди, покрытом блестками, с блестящим нижним бельем под ним, которое создавало впечатление, будто она выходит в наряде. Ее минималистичный ансамбль был украшен металлическими крыльями медного цвета.

Алессандра Амбросио выглядела великолепно в прозрачном бежевом монокини с узорами, похожими на моллюсков, которые защищали ее скромность. Верх бразильской звезды подиума был соединен снизу перекрестными бретельками, а драматического штриха она добавила крыльями в форме сердца с металлическими крыльями.

Ее второй образ включал черное кружевное бюстье и трусики с двойными бретельками, а также черные кружевные чулки.

Звезда WNBA Энджел Риз возвышалась над подиумом в цветочном бюстгальтере и стрингах. Она надела подвязку в тон с висячими подтяжками, а сверху — пушистое розовое боа с цветочным принтом. Она также прошлась в более повседневном наряде с причудливым розовым кроп-топом с вырезом, открывавшим ее бледно-розовый кружевной бюстгальтер, и завязанным низом.

Ирина Шейк выглядела как бурлескная исполнительница в своем наряде, который включал высокий розовый головной убор. Она надела прозрачный белый корсетный топ с большим бантом, покрытым блестками, прикрывавшим ее бюст, а также стринги в тон.

Во втором наряде она была в красном бюстгальтере с асимметричным бантом. топ и волнистая полупрозрачная красная юбка, развевающаяся вокруг нее, подчеркивая ее подтянутые ноги. Она надела подвязку в тон с подтяжками, а сверху — пушистое розовое боа с цветочным принтом.

Она также прошлась в более повседневном наряде с необычным розовым кроп-топом с вырезом, открывавшим ее бледно-розовый кружевной бюстгальтер, и завязанным низом.

На ней был прозрачный белый корсетный топ с большим бантом, покрытым блестками, прикрывавшим ее грудь, а также стринги в тон.

Ее второй образ включал красный бюстгальтер с асимметричным топом и волнистую полупрозрачную красную юбку, развевающуюся вокруг нее, подчеркивая ее подтянутые ноги.

Амелия Грей Хэмлин изобразила чувственное выступление в откровенном черно-серебряном образе.

Дочь модели Лизы Ринны была одета в круглое черное платье, украшенное блестящей рамкой из стразов и блестящими бантами над чашечками.

Она прикрыла свои черные трусики рамкой юбки с драгоценными камнями, которая также была украшена бантами.

После того как Мэдисон Бир закончила исполнять свою песню Make You Mine, исполнительница также прошлась по подиуму. Она появилась в прозрачном розовом корсете с серебристой цветочной вышивкой и розовыми цветами.

Народная мудрость гласит – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаем вашему вниманию еще ряд фотографий с того незабываемого вечера.

Павел Зинченко

