Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод

У середу американська супермодель Белла Хадід грандіозно повернулася на показ мод Victoria's Secret, який продовжував своє тріумфальне відродження, відзначаючи свій другий рік після шестирічної перерви, яка мало не призвела до загибелі культового бренду білизни. Чим запам’ятався легендарний показ мод у 2025 році розповідає УНН з посиланням на Daily Mail та PEOPLE.

Деталі

Показ, який транслювався в прямому ефірі на Amazon Prime Video, ознаменував повернення до класичного "блискучого та чуттєвого" стилю показу, який намагається збільшити продажі після повороту до так званого "прокинутого" позування.

Белла повернулася після того, як відійшла від публічного життя для лікування, пов'язаного з ускладненнями зі здоров'ям, які вона пояснює суперечливим діагнозом хронічної хвороби Лайма, але в останні місяці вона також боролася з проблемами психічного здоров'я.

Супермодель, до якої на показі приєдналася її старша сестра Джіджі Хадід, грандіозно вийшла у вогненно-малиновому бюстгальтері та мереживних стрінгах, демонструючи глибоку засмагу.

Белла одягла червону мереживну підв'язку поверх розірваного пресу, яка підтримувала її прозорі червоні панчохи, і накинула червоний плащ на передпліччя. Зірка подіуму проміняла своє звичне каштанове волосся на розкішну золотисто-русяву зачіску.

Вона доповнила свій образ і підкреслила свою вражаючу статуру металевими туфлями на підборах з відкритим носком, які обмотувалися навколо її щиколоток.

Белла повернулася пізніше в шоу з разюче іншим образом у біло-срібній кольоровій гамі з непрозорим білим бюстгальтером, прикрашеним китицями, вкритими срібними блискітками.

Бюстгальтер був з'єднаний з її підв'язкою, яка також була прикрашена китицею з блискітками, і мала тонкі бретельки, що перетинали її живіт. Спідниця з китицями під панчохи привернула увагу до її довгих, струнких ніг, а її ангельський образ вона доповнила драматичною парою білих крил, вкритих квітами, які виглядали як хмари.

Показ перетворився на сестринський виступ, коли її старша сестра Джіджі Хадід також пройшлася подіумом. Джіджі, чиє каштанове волосся було розділене набік і зібране в пучок, продемонструвала свій підтягнутий живіт у рожевому топі кольору жувальної гумки та мереживних трусиках з високою талією. Вона прикрила себе прозорим рожевим халатом, оздобленим об'ємними рожевими квітами.

Джіджі доповнила образ своєї сестри, коли вона повернулася в другому образі – сяючому білому ведмедику з майорючою спідницею, обрамленою пухкими білими крилами, схожими на подушки.

У показі також взяли участь кілька колишніх "ангелів" Victoria's Secret, зокрема Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо, Даутцен Крус, Кендіс Сванепул, Бехаті Прінслу, Лілі Олдрідж, Тейлор Гілл, Стелла Максвелл, Барбара Палвін та Грейс Елізабет.

Серед інших моделей, що повернулися, – Джоан Смоллс, Ірина Шейк, Ешлі Грем, Анок Яй, Алекс Консані, Палома Елсессер та Ясмін Вейналдум.

Також будуть новачки на подіумі, такі як зірка WNBA Енджел Різ, інфлюенсер Квенлін Блеквелл, непобабі Айріс Лоу, plus-size модель Юмі Ну, модель Даян Содре, акторка Барбі Феррейра та plus-size модель Прешіус Лі.

Серед музичних виконавців, які раніше були на цьому заході, були Ріанна, Джастін Бібер, Бруно Марс, Тейлор Свіфт та Шер, а цьогорічний список включає: Міссі Елліотт, Карол Джі, K-Pop гурт TWICE та Медісон Бір.

Жасмін Тукс розпочала шоу, оголивши свій вагітний животик у золотистому сітчастому костюмі з атласним коричневим бюстгальтером та стрінгами. Замість крил у неї була дротяна мушля, прикрашена величезними перлинними намистинами.

Адріана Ліма зробила приголомшливий вихід у прозорому боді, вкритому блискітками, з блискучою спідньою білизною під ним, яка створювала враження, ніби вона виходить у наряді. Її мінімалістичний ансамбль був прикрашений металевими крилами мідного кольору.

Алессандра Амбросіо мала чудовий вигляд в прозорому бежевому монокіні з візерунками, схожими на молюски, що захищали її скромність. Верх бразильської зірки подіуму був з'єднаний знизу перехресними бретельками, а драматичного штриха вона додала крилами у формі серця з металевими крилами.

Її другий образ включав чорне мереживне бюстьє та трусики з подвійними бретельками, а також чорні мереживні панчохи.

Зірка WNBA Енджел Різ височіла над подіумом у квітковому бюстгальтері та стрінгах. Вона одягла підв'язку в тон зі звисаючими підтяжками, а зверху — пухнасту рожеву боа з квітковим принтом. Вона також пройшлася в більш повсякденному вбранні з дивним рожевим кроп-топом з вирізом, що відкривав її блідо-рожевий мереживний бюстгальтер, та зав'язаним низом.

Ірина Шейк виглядала як бурлескна виконавиця у своєму вбранні, яке включало високий рожевий головний убір. Вона одягла прозорий білий корсетний топ з великим бантом, покритим блискітками, що прикривав її бюст, а також стрінги в тон.

У другому вбранні вона була червоним бюстгальтером з асиметричним бантом. топ і хвиляста напівпрозора червона спідниця, що майоріла навколо неї, підкреслюючи її підтягнуті ноги. Вона одягла підв'язку в тон з підтяжками, а зверху — пухнасту рожеву боа з квітковим принтом.

Вона також пройшлася в більш повсякденному вбранні з незвичайним рожевим кроп-топом з вирізом, що відкривав її блідо-рожевий мереживний бюстгальтер, і зав'язаним низом.

На ній був прозорий білий корсетний топ з великим бантом, вкритим блискітками, що прикривав її груди, а також стрінги в тон.

Її другий образ включав червоний бюстгальтер з асиметричним топом і хвилясту напівпрозору червону спідницю, що майоріла навколо неї, підкреслюючи її підтягнуті ноги.

Амелія Грей Хемлін зобразила чуттєвий виступ у відвертому чорно-срібному образі.

Донька моделі Лізи Рінни була одягнена у круглу чорну сукню, прикрашену блискучою рамкою зі стразів та блискучими бантами над чашечками.

Вона прикрила свої чорні трусики рамкою спідниці з коштовним камінням, яка також була прикрашена бантами.

Після того як Медісон Бір закінчила виконувати свою пісню Make You Mine, виконавиця також пройшлася подіумом. Вона з'явилася у прозорому рожевому корсеті з сріблястою квітковою вишивкою та рожевими квітами.

Народна мудрість говорить – краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому пропонуємо вашій увазі ще низку світлин з того незабутнього вечора.