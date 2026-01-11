Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі

$42.990.00
Ексклюзив
09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт 11 січня, 04:00
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday 11 січня, 04:43
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження 06:39
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран 07:03
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго 08:18
Парад сили і моментістини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають 9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант 8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів 8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Венесуела
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій 10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність 10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії" 8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків" 6 січня, 12:31
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Пасажирський автобус з України потрапив у ДТП у Фінляндії, з'їхавши в кювет на кільцевій розв'язці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі

Український пасажирський автобус потрапив у ДТП у Фінляндії, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Пасажирський автобус з'їхав у кювет у Північній Пох'янмаа, повідомила поліція.

ДТП сталося вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією.

За даними поліції, український автобус виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Незважаючи на екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.

"В автобусі перебували пасажири, але внаслідок ДТП ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

ДТП автобуса з українцями в Угорщині: прямував зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль06.07.25, 15:29 • 2729 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Фінляндія
Україна