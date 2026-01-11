Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі

Український пасажирський автобус потрапив у ДТП у Фінляндії, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Пасажирський автобус з'їхав у кювет у Північній Пох'янмаа, повідомила поліція.

ДТП сталося вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією.

За даними поліції, український автобус виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Незважаючи на екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.

"В автобусі перебували пасажири, але внаслідок ДТП ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

ДТП автобуса з українцями в Угорщині: прямував зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль