Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Київ • УНН
Пасажирський автобус з України потрапив у ДТП у Фінляндії, з'їхавши в кювет на кільцевій розв'язці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Український пасажирський автобус потрапив у ДТП у Фінляндії, пише УНН з посиланням на Yle.
Деталі
Пасажирський автобус з'їхав у кювет у Північній Пох'янмаа, повідомила поліція.
ДТП сталося вранці 11 січня на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією.
За даними поліції, український автобус виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості. Незважаючи на екстрене гальмування, він з'їхав у кювет.
"В автобусі перебували пасажири, але внаслідок ДТП ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.
