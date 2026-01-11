Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Пассажирский автобус из Украины попал в ДТП в Финляндии, съехав в кювет на кольцевой развязке. В результате инцидента никто не пострадал.
Украинский пассажирский автобус попал в ДТП в Финляндии, пишет УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Пассажирский автобус съехал в кювет в Северной Похьянмаа, сообщила полиция.
ДТП произошло утром 11 января на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией.
По данным полиции, украинский автобус выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он съехал в кювет.
"В автобусе находились пассажиры, но в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
