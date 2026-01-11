Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали

$42.990.00
Эксклюзив
09:33 • 10094 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 15481 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 24385 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 35310 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 55694 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40385 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32772 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36437 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59474 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40538 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11 января, 04:00 • 9272 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 6108 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo06:39 • 5462 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 14528 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 10776 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 10094 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 48003 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 96468 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 122728 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 92801 просмотра
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 16671 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 19361 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 75036 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 76063 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96446 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Пассажирский автобус из Украины попал в ДТП в Финляндии, съехав в кювет на кольцевой развязке. В результате инцидента никто не пострадал.

Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали

Украинский пассажирский автобус попал в ДТП в Финляндии, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Пассажирский автобус съехал в кювет в Северной Похьянмаа, сообщила полиция.

ДТП произошло утром 11 января на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией.

По данным полиции, украинский автобус выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он съехал в кювет.

"В автобусе находились пассажиры, но в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

ДТП автобуса с украинцами в Венгрии: направлялся из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль06.07.25, 15:29 • 2735 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Финляндия
Украина