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ДТП автобуса с украинцами в Венгрии: направлялся из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Автобус с украинцами, направлявшийся из Львова на танцевальный фестиваль, попал в ДТП в Венгрии. В результате аварии пострадал 21 человек, четверо украинцев получили тяжелые травмы.

ДТП автобуса с украинцами в Венгрии: направлялся из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль

Автобус с украинцами, попавший в ДТП в Венгрии, направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль. В результате аварии пострадал 21 человек. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы. Еще четверо детей средней тяжести. Об этом журналистам сообщило МИД, передает УНН.

Детали

Венгрия. На момент аварии в автобусе находилось 77 человек, в том числе два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль

- сообщили в МИД.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии пострадал 21 человек. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 г.р.). Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, будут направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа. Перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов

- информирует МИД.

Дипломаты и консулы Посольства вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.

Дополнение

В Венгрии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сообщалось, что среди пострадавших 17 несовершеннолетних граждан Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПНовости Мира
Венгрия
Украина
Львов
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