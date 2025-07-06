ДТП автобуса с украинцами в Венгрии: направлялся из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль
Киев • УНН
Автобус с украинцами, направлявшийся из Львова на танцевальный фестиваль, попал в ДТП в Венгрии. В результате аварии пострадал 21 человек, четверо украинцев получили тяжелые травмы.
Автобус с украинцами, попавший в ДТП в Венгрии, направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль. В результате аварии пострадал 21 человек. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы. Еще четверо детей средней тяжести. Об этом журналистам сообщило МИД, передает УНН.
Детали
Венгрия. На момент аварии в автобусе находилось 77 человек, в том числе два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
В результате аварии пострадал 21 человек. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 г.р.). Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, будут направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа. Перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов
Дипломаты и консулы Посольства вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.
Дополнение
В Венгрии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сообщалось, что среди пострадавших 17 несовершеннолетних граждан Украины.