ДТП автобуса з українцями в Угорщині: прямував зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль

Автобус з українцями, який потрапив в ДТП в Угорщині прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. Ще четверо дітей середньої тяжкості. Про це журналістам повідомило МЗС, передає УНН.

Деталі

Угорщина. На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль - повідомили в МЗС.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 р.н.). Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів - інформує МЗС.

Дипломати та консули Посольства разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Доповнення

В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Повідомлялося, що серед постраждали є 17 неповнолітніх громадян України.