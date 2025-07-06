ДТП автобуса з українцями в Угорщині: прямував зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль
Київ • УНН
Автобус з українцями, що прямував зі Львова на танцювальний фестиваль, потрапив у ДТП в Угорщині. Внаслідок аварії постраждала 21 особа, четверо українців отримали тяжкі травми.
Автобус з українцями, який потрапив в ДТП в Угорщині прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. Ще четверо дітей середньої тяжкості. Про це журналістам повідомило МЗС, передає УНН.
Деталі
Угорщина. На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.
Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 р.н.). Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів
Дипломати та консули Посольства разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.
Доповнення
В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Повідомлялося, що серед постраждали є 17 неповнолітніх громадян України.