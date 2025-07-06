В Угорщині сталася ДТП з автобусом з українцями, є постраждалі, серед них неповнолітні
Київ • УНН
В Угорщині автобус з українською реєстрацією потрапив у ДТП між Кунсентмартоном та Тисафельдвар. Постраждали 19 осіб, серед яких 17 неповнолітніх громадян України, двоє з них отримали тяжкі травми.
В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації. 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Про це журналістам повідомило МЗС, передає УНН.
За повідомленням консульського відділу Посольства України в Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації
Зазначається, що дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.
Внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми. Постраждалих госпіталізовано до місцевих лікарень. Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок
Посольств України в Угорщині перебуває на постійному контакті з компетентними органами Угорщини та медичними закладами, до яких госпіталізували громадян України. Справа перебуває на особливому контролі установи.
Контекст
Telex повідомляло, що автобус, у якому перебувало 77 пасажирів, серед яких були діти, на світанку впав у кювет поблизу Кунсентмартона.
ДоповненняУ Німеччині 4 липня, на трасі А19 неподалік міста Ребель перекинувся туристичний автобус компанії "Flixbus", який виконував рейс за маршрутом Копенгаген-Відень. Внаслідок ДТП 23 особи отримали травми, серед них четверо громадян України.