ДТП з автобусом у Німеччині: постраждало 4 українців, справа на контролі - МЗС

У Німеччині вчора, 4 липня, на трасі А19 неподалік міста Ребель перекинувся туристичний автобус компанії "Flixbus", який виконував рейс за маршрутом Копенгаген-Відень. Внаслідок ДТП 23 особи отримали травми, серед них четверо громадян України. Про це повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.

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"За повідомленням консульського відділу посольства України в ФРН вночі 4 липня на трасі А19 неподалік міста Ребель (федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія, ФРН) перекинувся туристичний автобус компанії "Flixbus", який виконував рейс за маршрутом Копенгаген-Відень. На момент аварії в транспортному засобі перебувало 54 пасажири та 2 водіїв. Внаслідок ДТП 23 особи отримали травми, серед них четверо громадян України (2004 р.н., 2006 р.н., 2007 р.н., 2007 р.н.)", - заявили в МЗС.

Повідомляється, що 18-річну українку з кількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої клініки. Наразі її стан стабільний, вона проходить додаткове обстеження та планує вже 5 липня виписатися з медичного закладу.

Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі.

"Консульська посадова особа перебуває на контакті з постраждалими та місцевими правоохоронними органами. Справа перебуває на контролі установи", - додали в МЗС.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що в ДТП з автобусом у ФРН травми отримали понад 30 людей, і що серед постраждалих є українці.