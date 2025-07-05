ДТП с автобусом в Германии: пострадали 4 украинца, дело на контроле - МИД

В Германии вчера, 4 июля, на трассе А19 недалеко от города Ребель перевернулся туристический автобус компании "Flixbus", выполнявший рейс по маршруту Копенгаген-Вена. В результате ДТП 23 человека получили травмы, среди них четверо граждан Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

"По сообщению консульского отдела посольства Украины в ФРГ, ночью 4 июля на трассе А19 недалеко от города Ребель (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, ФРГ) перевернулся туристический автобус компании "Flixbus", выполнявший рейс по маршруту Копенгаген-Вена. На момент аварии в транспортном средстве находилось 54 пассажира и 2 водителя. В результате ДТП 23 человека получили травмы, среди них четверо граждан Украины (2004 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2007 г.р.)", - заявили в МИД.

Сообщается, что 18-летняя украинка с несколькими ушибами и гематомами госпитализирована в местную клинику. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит дополнительное обследование и планирует уже 5 июля выписаться из медицинского учреждения.

Остальные трое пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия.

"Консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами. Дело находится на контроле учреждения", - добавили в МИД.

Напомним

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в ФРГ травмы получили более 30 человек, и что среди пострадавших есть украинцы.