Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон "Дидди" Комбс, отбывающий 50-месячный срок заключения, встретил свой 3-й День благодарения за решёткой со специальным праздничным меню. Об этом сообщает People со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения, пишет УНН.

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В федеральной тюрьме Allenwood Low в штате Пенсильвания, где сейчас находится 57-летний рэпер, заключённым предложили на выбор традиционную индейку или жареный тофу.

В праздничное меню также вошли картофельное пюре, запеканки из карамелизированного батата и зелёной фасоли, начинка с шалфеем и луком, свежие булочки, подлива и клюквенный соус. На десерт заключённым предложили пирог с орехами пекан.

Федеральное бюро тюрем США не устанавливает единого праздничного меню для всех учреждений, позволяя им учитывать доступность продуктов, местные традиции и культурное разнообразие заключённых.

Первый День благодарения в новой тюрьме

Хотя Комбс уже в третий раз отмечает праздник за решёткой, в этом году он впервые проводит его в тюрьме Allenwood Low.

Рэпера перевели туда в октябре 2026 года после травмы головы, которую он получил во время пребывания в федеральной тюрьме Fort Dix в Нью-Джерси.

Представитель музыканта тогда отметил, что перевод мог быть связан с соображениями безопасности, хотя официальных причин такого решения не раскрывали.

P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню