Индейка, запеканки и пирог с орехами пекан — стало известно, чем Дидди кормили в тюрьме на День благодарения
Киев • УНН
В тюрьме Allenwood Low Дидди предложили индейку или тофу, гарниры и пирог с орехами пекан. Это его первый День благодарения в данном учреждении.
Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон "Дидди" Комбс, отбывающий 50-месячный срок заключения, встретил свой 3-й День благодарения за решёткой со специальным праздничным меню. Об этом сообщает People со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения, пишет УНН.
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В федеральной тюрьме Allenwood Low в штате Пенсильвания, где сейчас находится 57-летний рэпер, заключённым предложили на выбор традиционную индейку или жареный тофу.
В праздничное меню также вошли картофельное пюре, запеканки из карамелизированного батата и зелёной фасоли, начинка с шалфеем и луком, свежие булочки, подлива и клюквенный соус. На десерт заключённым предложили пирог с орехами пекан.
Федеральное бюро тюрем США не устанавливает единого праздничного меню для всех учреждений, позволяя им учитывать доступность продуктов, местные традиции и культурное разнообразие заключённых.
Первый День благодарения в новой тюрьме
Хотя Комбс уже в третий раз отмечает праздник за решёткой, в этом году он впервые проводит его в тюрьме Allenwood Low.
Рэпера перевели туда в октябре 2026 года после травмы головы, которую он получил во время пребывания в федеральной тюрьме Fort Dix в Нью-Джерси.
Представитель музыканта тогда отметил, что перевод мог быть связан с соображениями безопасности, хотя официальных причин такого решения не раскрывали.
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