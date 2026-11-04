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P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

Шон Комбс отбывает 50-месячный срок и будет отмечать день рождения в FCI Allenwood Low. В меню — трехразовое питание и сладости из магазина.

P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню
Шон «Дидди» Комбс. Фото: Shane Gritzinger/FilmMagic

Поскольку рэпер Шон «Дидди» Комбс отбывает 50-месячный тюремный срок по обвинениям, связанным с проституцией, свой 57-й день рождения он встретит в стенах федеральной тюрьмы, где получит три полноценных приема пищи, передает УНН со ссылкой на Enews.

Детали

Согласно меню, оказавшемуся в распоряжении издания Us Weekly, на завтрак Комбсу и другим заключенным этой тюрьмы подадут горячую овсянку, яичницу-болтунью, фрукты, цельнозерновой хлеб с джемом, а также цельное молоко.

На обед предусмотрен выбор: гамбургер или бургер с черной фасолью, к которым подаются листья салата, помидоры, нарезанный красный лук и различные приправы. На ужин подадут запеченную свинину, картофельное пюре с подливой и овощное ассорти, а также цельнозерновой хлеб.

Вероятно, свой день рождения Комбс начнет очень рано. Ведь, как указано в справочнике для заключенных FCI Allenwood Low (полученном E! News), завтрак в столовой проходит с 6:00 до 7:00 утра, обед запланирован на 10:45, а ужин начинается после вечерней проверки заключенных, которая проводится в 16:00.

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Хотя тюремные правила запрещают выносить еду из столовой, в случае пропуска приема пищи Комбс может приобрести перекусы в тюремном магазине. В частности, согласно бланку заказа, там можно купить набор из трех праздничных кексов за 1,25 доллара.

Среди других сладостей — сэндвич с печеньем и ванильным мороженым за 3,40 доллара, а также упаковка из пяти шоколадных конфет Reese’s с арахисовой пастой за 2,30 доллара.

В прошлом месяце Комбса перевели в FCI Allenwood Low после того, как он получил травму головы во время пребывания в тюрьме FCI Fort Dix (Нью-Джерси) — именно там он встретил свой 56-й день рождения в 2025 году.

«Его перевод из одного учреждения с низким уровнем безопасности в другое является важным нюансом. Хотя мы не можем комментировать конкретные причины такого решения Федерального бюро тюрем (BOP), оно соответствует мерам, направленным на обеспечение безопасности и порядка», — сообщил представитель Комбса в заявлении для E! от 16 октября. «Мы благодарны за внимание, которое уделяется его состоянию, и надеемся, что он сможет и дальше отбывать наказание без лишних осложнений».

В настоящее время запланировано, что основатель лейбла Bad Boy Records выйдет из тюрьмы 6 февраля 2028 года.

Антонина Туманова

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