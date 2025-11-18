В Лос-Анджелесе расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Шона “Diddy” Комбса

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес начал проверку новых заявлений о сексуальном насилии, выдвинутых против американского продюсера и рэпера Шона "Diddy" Комбса. Об этом информирует ABC News, передает УНН.

Детали

По информации следствия, в пятницу они получили сообщение от полиции штата Флорида, где проживает заявитель. Делом занимается подразделение департамента шерифа, расследующее особо тяжкие преступления против жертв. В полиции города Ларго (Флорида) отметили, что оказывают поддержку коллегам из Калифорнии, однако собственного расследования не открывали.

В сентябре полиция Ларго приняла заявление от мужчины, который утверждает, что Комбс совершил в отношении него сексуальное насилие в 2020 году. Имя потерпевшего в материалах дела засекречено, но музыкальный продюсер Джонатан Хей назвал себя жертвой в публикациях в соцсетях, которые впоследствии были удалены. Хей также заявил, что является одним из Джонов Доу, подавших гражданский иск против Комбса в июле - пишет ABC News.

Комбс сейчас отбывает 50 месяцев в федеральной тюрьме. В июле присяжные признали его виновным по двум эпизодам, касающимся перевозки людей для занятий проституцией, а в октябре он получил наказание.

Напомним

Ранее сообщалось, что Шона Комбса, приговоренного к 50 месяцам заключения по обвинению в организации проституции, планируют перевести из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму.

