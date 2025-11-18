В Лос-Анджелесе расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Шона “Diddy” Комбса

$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 15318 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 29585 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 27299 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 28211 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 26895 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21819 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 51764 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26119 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19895 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22419 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 51764 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 85728 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 78855 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 135978 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 113562 просмотра
В Лос-Анджелесе расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Шона “Diddy” Комбса

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес начал проверку новых заявлений о сексуальном насилии против Шона "Diddy" Комбса. Сообщение поступило от полиции Флориды, где проживает заявитель, а делом занимается подразделение по расследованию особо тяжких преступлений. Комбс отбывает 50 месяцев в федеральной тюрьме за перевозку людей для занятий проституцией.

В Лос-Анджелесе расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Шона “Diddy” Комбса

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес начал проверку новых заявлений о сексуальном насилии, выдвинутых против американского продюсера и рэпера Шона "Diddy" Комбса. Об этом информирует ABC News, передает УНН.

Детали

По информации следствия, в пятницу они получили сообщение от полиции штата Флорида, где проживает заявитель. Делом занимается подразделение департамента шерифа, расследующее особо тяжкие преступления против жертв. В полиции города Ларго (Флорида) отметили, что оказывают поддержку коллегам из Калифорнии, однако собственного расследования не открывали.

В сентябре полиция Ларго приняла заявление от мужчины, который утверждает, что Комбс совершил в отношении него сексуальное насилие в 2020 году. Имя потерпевшего в материалах дела засекречено, но музыкальный продюсер Джонатан Хей назвал себя жертвой в публикациях в соцсетях, которые впоследствии были удалены. Хей также заявил, что является одним из Джонов Доу, подавших гражданский иск против Комбса в июле

- пишет ABC News.

Комбс сейчас отбывает 50 месяцев в федеральной тюрьме. В июле присяжные признали его виновным по двум эпизодам, касающимся перевозки людей для занятий проституцией, а в октябре он получил наказание.

Напомним

Ранее сообщалось, что Шона Комбса, приговоренного к 50 месяцам заключения по обвинению в организации проституции, планируют перевести из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму.

"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24.10.25, 04:49 • 33869 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Музыкант
Социальная сеть
Калифорния
Флорида