Шона "Дідді" Комбса переводять до федеральної в’язниці після вироку у справі про проституцію

Американського репера та продюсера Шона "Дідді" Комбса, засудженого до 50 місяців ув’язнення за звинуваченням у міжштатній проституції, найближчим часом переведуть із бруклінського слідчого ізолятора до федеральної в’язниці. Про це повідомило NBC News із посиланням на джерело, близьке до справи, пише УНН.

Деталі

Поки що невідомо, до якої саме установи переведуть 55-річного музичного магната. За даними тюремної системи, станом на четвер Комбс ще перебував у Metropolitan Detention Center у Брукліні, але запис може бути оновлено вже у п’ятницю.

Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення

Комбса засудили цього місяця після восьмитижневого судового процесу, під час якого його виправдали за більш серйозними звинуваченнями – у рекеті та торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Артист заперечував свою провину та наполягав на повній невинуватості.

Прокурори стверджували, що Комбс організовував поїздки жінок між штатами для надання сексуальних послуг, але суд визнав докази недостатніми для доведення організованої злочинної діяльності.

Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail