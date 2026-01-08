Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"

$42.720.15
07:54 • 3792 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 17758 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 15472 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 20674 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 31156 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 36327 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 28064 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 27450 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27513 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 43510 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 23877 перегляди
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 15646 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 16551 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 4260 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо04:35 • 6754 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 35809 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 40613 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 43491 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 84146 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 121311 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Білий дім
Запоріжжя
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 90 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 18391 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 45919 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 65423 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 107450 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Українці можуть обрати десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026, голосування триватиме з 8 по 13 січня. Голосувати можна в застосунку "Дія" серед шести запропонованих виконавців.

Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"

У застосунку "Дія" стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору на Євробачення-2026, повідомили в онлайн-сервісі держпослуг у четвер, пише УНН.

Хто стане десятим учасником у Нацвідборі на Євробачення-2026? Подаруйте шанс своєму фавориту, долучайтесь до голосування з 8 січня 10:00 до 13 січня 10:00. Українці від 14 років можуть обрати свого фаворита серед виконавців

- повідомили у "Дії".

Імена дев’ятьох фіналістів уже відомі - час обрати ще одного. Обрати десятого можна з переліку кандидатів:

  • KHAYAT — Герци;
    • Karyotype — DNA;
      • MON FIA — Do You Hear Me?;
        • ANSTAY — by the way;
          • Марта Адамчук — Silvered Pines;
            • OKS — SAY IT ALL.

              Проголосувати в застосунку "Дія" можна в розділі Сервіси → Опитування.

              Євробачення-2026: які пісні звучатимуть у фіналі нацвідбору07.01.26, 18:35 • 3496 переглядiв

              Юлія Шрамко

              КультураУНН Lite
              Музикант
              Відень