Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Київ • УНН
Українці можуть обрати десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026, голосування триватиме з 8 по 13 січня. Голосувати можна в застосунку "Дія" серед шести запропонованих виконавців.
У застосунку "Дія" стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору на Євробачення-2026, повідомили в онлайн-сервісі держпослуг у четвер, пише УНН.
Хто стане десятим учасником у Нацвідборі на Євробачення-2026? Подаруйте шанс своєму фавориту, долучайтесь до голосування з 8 січня 10:00 до 13 січня 10:00. Українці від 14 років можуть обрати свого фаворита серед виконавців
Імена дев’ятьох фіналістів уже відомі - час обрати ще одного. Обрати десятого можна з переліку кандидатів:
- KHAYAT — Герци;
- Karyotype — DNA;
- MON FIA — Do You Hear Me?;
- ANSTAY — by the way;
- Марта Адамчук — Silvered Pines;
- OKS — SAY IT ALL.
Проголосувати в застосунку "Дія" можна в розділі Сервіси → Опитування.
