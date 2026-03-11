"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси

Народний артист України Іво Бобул висловився про заяву своєї колишньої дружини, співачку Лілії Сандулеси, яка розповіла, що будучи в шлюбі з Бобулом робила аборт. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар Бобула, який він дав для ютуб-проєкту "Наодинці з Гламуром".

Деталі

Отож, артист зізнався, що подібні слова стали для нього повною несподіванкою. Бобул каже, що він уперше чує такі звинувачення і вважає їх неправдивими. Іво також підкреслив, що не розуміє, чому ексдружина вирішила публічно говорити подібні речі.

"Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила" - зазначив співак у розмові з журналісткою Анною Севастьяновою.

Артист припускає, що різкі висловлювання з боку його колишньої дружини можуть бути продиктовані давніми непорозуміннями. Бобул згадав, що раніше дозволяв собі робити Сандулесі зауваження щодо її зовнішності, радячи більше уваги приділяти вигляду. На його думку, для людини, яка виступає на сцені, це є важливою частиною професії.

Водночас співак підкреслив, що в минулому підтримував ексобраницю у творчому плані. За його словами, він долучав її до гастрольної діяльності та разом із нею організував кілька великих концертних турів. Проте нині виконавець каже, що почувається розчарованим через ситуацію, яка склалася, і не має наміру підтримувати з Лілією Сандулесою будь-які стосунки чи спілкування.

" Я підняв її з небуття, я забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні. Ну, я сказав, що треба за собою стежити, ти повинна мати хороший вигляд… І на це ображатися? Я вперше чую взагалі те, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я не хочу бачити, не хочу чути і не хочу знати", - підсумував виконавець.

Нагадаємо

