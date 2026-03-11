$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Ексклюзив
10 березня, 15:44
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Ексклюзив
10 березня, 11:25
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси

Київ • УНН

 • 6182 перегляди

Народний артист Іво Бобул спростував слова колишньої дружини про переривання вагітності. Співак заявив про припинення поваги та спілкування з артисткою.

"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси

Народний артист України Іво Бобул висловився про заяву своєї колишньої дружини, співачку Лілії Сандулеси, яка розповіла, що будучи в шлюбі з Бобулом робила аборт. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар Бобула, який він дав для ютуб-проєкту "Наодинці з Гламуром".

Деталі

Отож, артист зізнався, що подібні слова стали для нього повною несподіванкою. Бобул каже, що він уперше чує такі звинувачення і вважає їх неправдивими. Іво також підкреслив, що не розуміє, чому ексдружина вирішила публічно говорити подібні речі.

"Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила" - зазначив співак у розмові з журналісткою Анною Севастьяновою.

Артист припускає, що різкі висловлювання з боку його колишньої дружини можуть бути продиктовані давніми непорозуміннями. Бобул згадав, що раніше дозволяв собі робити Сандулесі зауваження щодо її зовнішності, радячи більше уваги приділяти вигляду. На його думку, для людини, яка виступає на сцені, це є важливою частиною професії.

Водночас співак підкреслив, що в минулому підтримував ексобраницю у творчому плані. За його словами, він долучав її до гастрольної діяльності та разом із нею організував кілька великих концертних турів. Проте нині виконавець каже, що почувається розчарованим через ситуацію, яка склалася, і не має наміру підтримувати з Лілією Сандулесою будь-які стосунки чи спілкування.

" Я підняв її з небуття, я забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні. Ну, я сказав, що треба за собою стежити, ти повинна мати хороший вигляд… І на це ображатися? Я вперше чую взагалі те, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я не хочу бачити, не хочу чути і не хочу знати", - підсумував виконавець.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як  Іво Бобул дав оцінку творчому шляху Ірини Білик, заявивши, що співачка залишилася у своєму звичному творчому напрямку. Він вважає, що її аудиторія вже виросла, але Ірина все ще популярна.

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Музикант
Україна