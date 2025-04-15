Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. Шахраї брали повну передоплату та зникали.
Зеленський на Ставці наголосив на збільшенні виробництва дронів усіх типів, включаючи розробку наземних роботизованих комплексів. Він відзначив прогрес у виробництві дронів з оптоволокном та "дипстрайків".
Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів та скинули 96 керованих авіаційних бомб.
Броварська громада закупила та передала військовому підрозділу 10 квадрокоптерів MAVIC 3 PRO та MAVIC 3T. Також нещодавно громада передала автомобіль 95-й десантно-штурмовій бригаді.
Військовослужбовці можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню через "Нову пошту" у п'яти прифронтових областях. Для використання послуги потрібно згенерувати штрихкод у застосунку Армія+.
російські війська перейшли від використання бронетехніки до тактики малих штурмових груп на Курахівському напрямку. Ворог також почав застосовувати дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕБ.
114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.
Захисники отримали безпілотники та спеціальне обладнання від Фонду Вадима Столара.
російські військові використовують туман для наближення малими групами до позицій ЗСУ в районі Лимана. Противник активізувався біля Тернів, Ямполівки та Діброви, здійснюючи до 30 обстрілів на добу.
Сергій Риков, лікар-офтальмолог, обміняв дві власні картини на бойовий дрон для 72-ї бригади та витратні матеріали для 3D-моделювання. Лікар планує написати велике полотно для обміну на танк.
Міністерство оборони спрямувало 1,89 млрд грн на закупівлю безпілотників для бойових бригад. 55% коштів піде на дрони Mavic з нічним баченням, 18% - на FPV-камікадзе.
Рейнджери 4-го та 8-го полків ССО знищили взвод росіян з трьома БТР-82 на їх території. Операція включала мінування території, використання FPV-дронів та Mavic, частина окупантів здалася в полон.
Громада Білої Церкви придбала 20 пікапів Toyota Hilux для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Також військовим передали партію дронів та генератори.
Brave1 розробили три українські аналоги китайського БпЛА Mavic, які вже використовуються на фронті. Дрони відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕБ та автоматичну посадку.
Київська ОВА готує нову партію з понад 200 дронів MAVIC 3T та FPV для трьох військових бригад. Техніка призначена для розвідки, коригування вогню та безпеки на передовій.
8 українських виробників представили вітчизняні дрони з характеристиками китайського Mavic. 6 команд успішно виконали польотні місії на 10 км, продемонструвавши свої розробки військовому командуванню.
Київська ОВА передала Першій Президентській бригаді Нацгвардії "Буревій" 30 дронів Mavic 3Т та 13 комплексів РЕБ. Оснащення придбано за кошти субвенції з обласного бюджету для посилення обороноздатності на східному напрямку.
АРМА не виконує рішення суду щодо арештованих 110,3 млн грн Олександра Януковича. Кошти лежать на рахунку Держказначейства замість того, щоб працювати на користь економіки України.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко передав 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T бригаді "Буревій". Дрони придбані за кошти обласного бюджету і будуть відправлені на східний фронт для боротьби з окупантами.
ГУР МО України подякував BROCARD за допомогу армії на суму понад 215 млн грн за 2,5 роки війни. Компанія планує надати ще 100-120 млн грн до кінця 2024 року.
Громада Броварів передала 39 дронів "Мавік-3" Третій окремій штурмовій бригаді. Бійці подякували за підтримку, а міський голова Ігор Сапожко висловив вдячність військовим за їхню мужність.
Держава придбала 20 тисяч безпілотників різних моделей для Сил оборони через Prozorro Market. Загальна вартість закупівлі перевищила 1,7 млрд грн, а кількість придбаних дронів за останні 2,5 місяці зросла вдвічі.
Мережа АЗС WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн фонду Фонду Притули "Невидимий щит" на забезпечення підрозділів Національної гвардії системами радіоелектронної боротьби.
Міністерство оборони підписало нові контракти на закупівлю 4200 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3e, в результаті чого загальна кількість законтрактованих безпілотних літальних апаратів DJI Mavic досягла 8200 комплектів.
Головне для майбутнього оператора дронів – бажання вчитися та нищити ворога.
Міністерство оборони оголосило про закупівлю 3 000 DJI Mavic 3E та 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, що є частиною більш масштабної закупівлі 20 000 безпілотників для Збройних Сил України.
Міністерство оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. Загальною вартістю майже 3 мільярди гривень
Міністр цифрової трансформації України окреслив досягнення Армії дронів за рік, серед яких - усунення зайвої бюрократії, запровадження прозорих закупівель та створення перших у світі рот ударних БПЛА.
російські війська з кожним днем все частіше використовують на полі бою різного типу дрони. Йдеться про FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.