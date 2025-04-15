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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11397 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 11792 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32837 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162916 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140294 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143033 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136522 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136509 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11371 перегляди

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Поліція ліквідувала групу шахраїв, які не поставили проплачені дрони ЗСУ

Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. Шахраї брали повну передоплату та зникали.

Кримінал та НП • 8 квітня, 13:24 • 10412 перегляди

Від "мавіків" до далекобійних: Зеленський заявив, що Україна максимально збільшує виробництво дронів

Зеленський на Ставці наголосив на збільшенні виробництва дронів усіх типів, включаючи розробку наземних роботизованих комплексів. Він відзначив прогрес у виробництві дронів з оптоволокном та "дипстрайків".

Війна • 7 квітня, 17:49 • 12357 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: 123 бойових зіткнення за добу, ворог здійснив 70 авіаударів

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів та скинули 96 керованих авіаційних бомб.

Війна • 14 березня, 20:45 • 35609 перегляди

Броварська громада передала 10 MAVIC одному з підрозділів ЗСУ - мер

Броварська громада закупила та передала військовому підрозділу 10 квадрокоптерів MAVIC 3 PRO та MAVIC 3T. Також нещодавно громада передала автомобіль 95-й десантно-штурмовій бригаді.

Київщина • 27 січня, 17:15 • 27254 перегляди

Військові можуть відправляти посилки за 1 гривню у прифронтових областях - Міноборони

Військовослужбовці можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню через "Нову пошту" у п'яти прифронтових областях. Для використання послуги потрібно згенерувати штрихкод у застосунку Армія+.

Суспільство • 20 січня, 10:29 • 30174 перегляди

Окупанти зменшили застосування бронетехніки на Курахівському напрямку: чому

російські війська перейшли від використання бронетехніки до тактики малих штурмових груп на Курахівському напрямку. Ворог також почав застосовувати дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕБ.

Війна • 8 січня, 13:56 • 19823 перегляди

Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори

114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.

Політика • 29 грудня, 10:15 • 48246 перегляди

Захисники отримали безпілотники та спеціальне обладнання від Фонду Вадима Столара

Захисники отримали безпілотники та спеціальне обладнання від Фонду Вадима Столара.

Суспільство • 27 грудня, 12:59 • 16781 перегляди

Окупанти активізувались на Лиманському напрямку: наближаються малими групами

російські військові використовують туман для наближення малими групами до позицій ЗСУ в районі Лимана. Противник активізувався біля Тернів, Ямполівки та Діброви, здійснюючи до 30 обстрілів на добу.

Війна • 27 грудня, 10:10 • 16342 перегляди
Ексклюзив

Відомий офтальмолог обмінює картини на дрони та матеріали для реконструкції облич військових: як мистецтво допомагає ЗСУ

Сергій Риков, лікар-офтальмолог, обміняв дві власні картини на бойовий дрон для 72-ї бригади та витратні матеріали для 3D-моделювання. Лікар планує написати велике полотно для обміну на танк.

Суспільство • 20 грудня, 07:00 • 163711 перегляди

Міноборони виділило майже 2 млрд на дрони: що саме закуплять

Міністерство оборони спрямувало 1,89 млрд грн на закупівлю безпілотників для бойових бригад. 55% коштів піде на дрони Mavic з нічним баченням, 18% - на FPV-камікадзе.

Війна • 17 грудня, 11:23 • 15928 перегляди

Мінус взвод росіян: ССО показали бойову роботу на курщині

Рейнджери 4-го та 8-го полків ССО знищили взвод росіян з трьома БТР-82 на їх території. Операція включала мінування території, використання FPV-дронів та Mavic, частина окупантів здалася в полон.

Війна • 16 грудня, 12:31 • 14937 перегляди

Київщина передала 20 пікапів 72-й бригаді - Кравченко

Громада Білої Церкви придбала 20 пікапів Toyota Hilux для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Також військовим передали партію дронів та генератори.

Суспільство • 6 грудня, 18:46 • 23072 перегляди

Українські розробники створили вітчизняний Mavic - Федоров

Brave1 розробили три українські аналоги китайського БпЛА Mavic, які вже використовуються на фронті. Дрони відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕБ та автоматичну посадку.

Війна • 3 грудня, 19:32 • 30988 перегляди

Київщина відправить ще понад 200 дронів MAVIC 3T та FPV українським військовим - Кравченко

Київська ОВА готує нову партію з понад 200 дронів MAVIC 3T та FPV для трьох військових бригад. Техніка призначена для розвідки, коригування вогню та безпеки на передовій.

Київщина • 11 листопада, 16:47 • 23274 перегляди

Українські виробники створили дрон з характеристиками Mavic: Мінстратегпром показав перші демонстраційні польоти

8 українських виробників представили вітчизняні дрони з характеристиками китайського Mavic. 6 команд успішно виконали польотні місії на 10 км, продемонструвавши свої розробки військовому командуванню.

Війна • 11 листопада, 14:05 • 18413 перегляди

Київщина передала бригаді НГУ "Буревій" 30 дронів та 13 комплексів РЕБ

Київська ОВА передала Першій Президентській бригаді Нацгвардії "Буревій" 30 дронів Mavic 3Т та 13 комплексів РЕБ. Оснащення придбано за кошти субвенції з обласного бюджету для посилення обороноздатності на східному напрямку.

Війна • 3 жовтня, 11:32 • 14453 перегляди
Ексклюзив

Гроші сина Януковича як у "камері схову": АРМА ігнорує закон і рішення суду

АРМА не виконує рішення суду щодо арештованих 110,3 млн грн Олександра Януковича. Кошти лежать на рахунку Держказначейства замість того, щоб працювати на користь економіки України.

Кримінал та НП • 30 вересня, 09:33 • 117589 перегляди

Щоб воєнних злочинців ставало все менше: Київщина передала бригаді "Буревій" 30 дронів DJI Mavic 3T

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко передав 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T бригаді "Буревій". Дрони придбані за кошти обласного бюджету і будуть відправлені на східний фронт для боротьби з окупантами.

Війна • 23 вересня, 13:55 • 15158 перегляди

ГУР цінує допомогу з боку відповідального бізнесу і планує захищати його інтереси: брифінг за участі керівництва BROCARD

ГУР МО України подякував BROCARD за допомогу армії на суму понад 215 млн грн за 2,5 роки війни. Компанія планує надати ще 100-120 млн грн до кінця 2024 року.

Суспільство • 13 серпня, 12:52 • 15532 перегляди

Будемо знищувати ворогів ефективніше – Третя штурмова отримала від громади Броварів нові дрони

Громада Броварів передала 39 дронів "Мавік-3" Третій окремій штурмовій бригаді. Бійці подякували за підтримку, а міський голова Ігор Сапожко висловив вдячність військовим за їхню мужність.

Київщина • 6 серпня, 14:33 • 19778 перегляди

Україна закупила 20 тисяч дронів через Prozorro на понад 1,7 млрд гривень

Держава придбала 20 тисяч безпілотників різних моделей для Сил оборони через Prozorro Market. Загальна вартість закупівлі перевищила 1,7 млрд грн, а кількість придбаних дронів за останні 2,5 місяці зросла вдвічі.

Війна • 23 липня, 12:41 • 23993 перегляди

WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн на РЕБ в межах збору Фонду Притули "Невидимий щит"

Мережа АЗС WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн фонду Фонду Притули "Невидимий щит" на забезпечення підрозділів Національної гвардії системами радіоелектронної боротьби.

Новини Бізнесу • 10 червня, 11:09 • 116261 перегляди

Укладено нові контракти на придбання DJI Mavic: сукупна кількість законтрактованих БпЛА вже понад 8000 комплектів

Міністерство оборони підписало нові контракти на закупівлю 4200 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3e, в результаті чого загальна кількість законтрактованих безпілотних літальних апаратів DJI Mavic досягла 8200 комплектів.

Війна • 21 травня, 14:00 • 25879 перегляди

Безпілотники з другорядних засобів, як вважалось на початку вторгнення, мають стати пріоритетними: в Асоціації шкіл БПЛА розповіли про навчання пілотів

Головне для майбутнього оператора дронів – бажання вчитися та нищити ворога.

Суспільство • 6 квітня, 15:22 • 35062 перегляди

Міноборони: "Агенція оборонних закупівель" придбає 4 тис БПЛА через Prozorro

Міністерство оборони оголосило про закупівлю 3 000 DJI Mavic 3E та 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, що є частиною більш масштабної закупівлі 20 000 безпілотників для Збройних Сил України.

Війна • 27 березня, 11:35 • 27937 перегляди

Міноборони придбає 20 000 "Мавіків" через систему Prozorro

Міністерство оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тендери оголошені на Mavic 3E та Mavic 3 Thermal. Загальною вартістю майже 3 мільярди гривень

Війна • 6 березня, 18:16 • 33188 перегляди

Перші у світі ударні роти БпЛА та навчання операторів: Федоров про досягнення Армії дронів за рік

Міністр цифрової трансформації України окреслив досягнення Армії дронів за рік, серед яких - усунення зайвої бюрократії, запровадження прозорих закупівель та створення перших у світі рот ударних БПЛА.

Війна • 8 лютого, 11:45 • 26124 перегляди

Окупанти все частіше використовують дрони на полі бою - речник Нацгвардії

російські війська з кожним днем все частіше використовують на полі бою різного типу дрони. Йдеться про FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.

Війна • 8 лютого, 10:11 • 25756 перегляди