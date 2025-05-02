Два британські виші призупинили діяльність українських товариств через купівлю дронів для фронту

Два студентські союзи британських університетів - Університетського коледжу Лондона (UCL) та Ланкастерського університету (LU) - призупинили діяльність українських студентських спільнот після того, як стало відомо про можливе порушення благодійного законодавства при придбанні дронів, які згодом були передані українським військовим. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання йдеться про закупівлі, здійснені минулого року. За словами представників союзів, такі дії можуть суперечити законам Британії, які забороняють благодійним організаціям надавати допомогу або військове спорядження збройним силам інших країн. Обидва студентські союзи зареєстровані як благодійні організації та підпорядковуються вимогам Благодійної комісії Великої Британії.

Згідно з офіційними правилами Комісії, "надання допомоги або постачання військового спорядження будь-якій іноземній армії не є благодійною діяльністю та заборонено для будь-яких фондів".

За результатами розслідування, UCL призупинив діяльність свого українського студентського товариства в березні 2024 року, після того як стало відомо, що організація спрямувала £1500 прибутку, отриманого від клубної вечірки в Мейфері, на купівлю дрона DJI Mavic, який пізніше був переданий на фронт. Президент організації Артур Подсоха заявив, що "не міг мовчати, поки росія тероризує нашу країну з 2014 року". За його словами, дрон був куплений не за пожертви, а за виручку з заходу: "Несправедливо отримувати допомогу від Британії, нічого не роблячи для своєї країни".

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Українська спільнота Ланкастерського університету влітку 2023 року повідомила в Instagram, що зібрала понад £20 тисяч на допомогу Україні, з яких більше половини пішло на купівлю дронів. У списку придбаного були вказані "три DJI Mavic 3" і комплектуючі для дронів для територіальної оборони. Однак представники спільноти пізніше заявили, що всі офіційні збори були виключно гуманітарними, а будь-які дії подвійного призначення - особиста ініціатива окремих учасників.

У студентському союзі Ланкастерського університету повідомили, що дізналися про ситуацію нещодавно й призупинили діяльність спільноти до завершення термінової перевірки. Наголошується, що організація не отримувала фінансування від університету.

UCL підтримав рішення студентського союзу про призупинення, зазначивши, що дисциплінарні процедури проводяться незалежно від адміністрації вишу. Ланкастерський університет від коментарів утримався.

Доповнення

У січні Благодійна комісія Великої Британії вже виносила офіційне попередження організації Chabad Lubavitch у Лондоні за збір коштів на підтримку солдата Армії оборони Ізраїлю після отримання понад 180 скарг.

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