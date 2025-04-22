Угода Лондона та ЄС: в обмін на нові риболовні квоти британські зброярі зможуть заробляти міль'ярди фунтів

Уряд Британії готує велику торгову угоду з ЄС, яка дозволить заробляти мільярди фунтів збройовим компаніям Сполученого Королівства. В умовах майбутньої угоди щодо глобальної торгівлі велику роль може зіграти узгодження з країнами ЄС квот на риболовлю, зокрема між Францією та Британією.

Передає УНН із посиланням на The Times.

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Глава уряду Великої Британії Кір Стармер "на порозі" укладення великої торговельної угоди з ЄС. Компанії з "Туманного Альбіону" зможуть подати заявку на новий оборонний фонд ЄС у розмірі 150 мільярдів євро. Це стало можливим після того, як Велика Британія пішла на значні поступки Брюсселю щодо прав на риболовлю.

Прем'єр-міністр проведе саміт ЄС-Великобританія 19 травня в Лондоні, оскільки він прагне пом'якшити торговельні бар'єри з Брюсселем.

Кір Стармер близький до , яка дозволить британським збройовим компаніям продавати мільярди фунтів зброї європейським союзникам.

Британські фірми зможуть подати заявку на новий оборонний фонд ЄС у розмірі 150 мільярдів євро в рамках перезавантаження Стармера з блоком після того, як Велика Британія пішла на значні поступки Брюсселю щодо прав на риболовлю.

Трамп і Стармер обговорили ключові питання: торгівля, Близький Схід, Україна

За даними Times, Стармер на початку тижня розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським та Йонасом Гар Стор, прем'єр-міністром Норвегії, у якій британський прем'єр "підтвердив свою залізну підтримку України".

Щодо обговорення торгівлі, заявляється наступне - "лідери погодилися, що торгова війна не відповідає нічиїм інтересам". У цьому контексті британські переговірники пом'якшили свою позицію щодо рибальства, пише видання. Франція раніше наполягала на тому, що оборонний пакт пов'язаний з суперечкою щодо квот на вилов пікші, оселедця та тріски.

Британські учасники переговорів прийняли вимоги ЄС щодо багаторічної угоди про рибу, пише газета.

Довідка

Термін дії нинішньої угоди закінчується в 2026 році. За попередньою угодою було досягнуто квоти, згідно з якою європейські рибалки можуть виловлювати в британських водах у рамках "до 75% від рівня, що існував до Брекзиту".

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Майбутні плани у виробництві і торгівлі зброєю та технологіями

Очікується, що Стармер оголосить про угоду на суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів щодо дронів, вироблених новозеландською компанією Syos Aerospace із заводом у Гемпширі. Британія та Нова Зеландія почнуть працювати над новим оборонним партнерством, яке замінить укладене в 2015 році.

Також Британія лобіювала включення до програми "Безпека для Європи" (Safe) - спільного фонду, який використовується ЄС для закупівлі боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони, ракетних пускових установок і безпілотних літальних апаратів.

Раніше британські компанії, такі як BAE Systems і Babcock, були виключені з фонду, тоді як такі країни, як Норвегія, Молдова, Південна Корея, Японія, Албанія і Північна Македонія, були включені до нього.

Це було пов'язано з тим, що Велика Британія тоді не досягла згоди на підписання пакту про оборону і безпеку з Брюсселем. Однак на тлі зростання співпраці з Францією щодо України зростає впевненість, що оборонний пакт буде підписаний, пише видання.

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