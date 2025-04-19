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Трамп і Стармер обговорили ключові питання: торгівля, Близький Схід, Україна

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили двосторонню торгівлю, безпеку на Близькому Сході та мирне врегулювання війни в Україні.

Трамп і Стармер обговорили ключові питання: торгівля, Близький Схід, Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що головними темами обговорення стали двостороння торгівля, безпека на Близькому Сході та, найголовніше, зусилля щодо досягнення мирного врегулювання війни в Україні.

Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером. Обидва лідери обговорили двосторонню торгівлю, триваючі переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні та питання регіональної безпеки на Близькому Сході

- йдеться у дописі.

Крім того, Глава Білого дому заявив, що з нетерпінням чекає на свій державний візит до Сполученого Королівства пізніше цього року, під час якого планує зустрітися з королем Чарльзом III.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про плани зустрітися з королем Чарльзом III під час візиту до Великої Британії. Запрошення було передане прем’єр-міністром Кіром Стармером.

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Віта Зеленецька

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