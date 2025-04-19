Трамп і Стармер обговорили ключові питання: торгівля, Близький Схід, Україна
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили двосторонню торгівлю, безпеку на Близькому Сході та мирне врегулювання війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.
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Зазначається, що головними темами обговорення стали двостороння торгівля, безпека на Близькому Сході та, найголовніше, зусилля щодо досягнення мирного врегулювання війни в Україні.
Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером. Обидва лідери обговорили двосторонню торгівлю, триваючі переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні та питання регіональної безпеки на Близькому Сході
Крім того, Глава Білого дому заявив, що з нетерпінням чекає на свій державний візит до Сполученого Королівства пізніше цього року, під час якого планує зустрітися з королем Чарльзом III.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про плани зустрітися з королем Чарльзом III під час візиту до Великої Британії. Запрошення було передане прем’єр-міністром Кіром Стармером.
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