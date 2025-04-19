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Дружня зустріч Мелоні з Трампом була під загрозою через запитання про Україну

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Під час зустрічі Дональда Трампа та Джорджії Мелоні в Білому домі виникла напруга через питання про відповідальність за війну в Україні. Коли Мелоні запитали про ставлення Трампа до Зеленського, він сам втрутився і висловив критику до українського президента, хоч і не звинуватив його у вторгненні.

Дружня зустріч Мелоні з Трампом була під загрозою через запитання про Україну

Під час зустрічі в Білому домі між президентом Сполучених Штатів Америки  Дональдом Трампом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні 17 квітня в якийсь момент виникли розбіжності щодо України, пише журналіст видання The Guardian Роберт Тейт, передає УНН.

Деталі

За словами журналіста, Мелоні прийняли в Білому домі так гостинно, як мало кого з іноземних гостей.

Італійська прем'єрка хотіла запевнити Трампа, що вони "розмовляють однією мовою - принаймні, коли справа стосується їхніх політичних поглядів".

Навіть якби Італія могла похвалитися одним із найбільших у Європі профіцитів у торгівлі зі США, такі розбіжності можна було б розв’язати, вдавшись до раніше не сформульованого кредо „західного націоналізму", стверджувала Мелоні, розмовляючи англійською впевнено, з легким акцентом, хоча й зізналася, що не знає, „чи це слово правильне"

- йдеться у дописі видання.

Мелоні підкреслила, що говорить про Захід не як про географічний простір, а як про "цивілізацію", яку хоче зробити сильнішою, і закликала до пошуку рішень для подолання розбіжностей. Прем'єрка також згадала, що вони разом ведуть "боротьбу проти ідеології воукізму".

Зазначається, що Мелоні була єдиним європейським лідером, якого запросили на інавгурацію Трампа в січні, а також відвідувала президента США в його особняку в Мар-а-Лаго. Трамп, який публічно залякував президента України Володимира Зеленського і ледве терпів президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, з Мелоні був "втіленням привітного господаря".

Навіть Джей Ді Венс, чиї грубі втручання зірвали візит Зеленського і ледь не зірвали візит Стармера, мовчав, що тільки доводить, що все йшло як по маслу

- інформує The Guardian.

Однак незабаром "виникла загроза катастрофи" - журналіст поставив Мелоні запитання італійською, що могло порушити атмосферу єдиної цивілізації в Овальному кабінеті, вважає автор статті. Прем'єрка, "здавалось, відчула відразу", але відповіла рідною мовою, поки за нею пильно спостерігав Трамп. Коли вона закінчила, американський журналіст спробував поставити ще одне запитання, але Трамп його перервав: "Це було так прекрасно! Що, чорт забирай, ви сказали?.. Зачекайте, я хочу почути, що ви сказали".

Перекладачка Мелоні повідомила: прем'єрку запитали, що вона думає про той факт, що президент Трамп покладає на Зеленського відповідальність за війну в Україні.

Поки перекладачка намагалася продовжити, Мелоні - можливо, відчувши, що це небезпечна територія, не останньою чергою через те, що вона здебільшого трималася західної підтримки України, від якої Трамп от-от відмовиться - взялася за інтерпретацію власної відповіді

- пише журналіст.

У своєму поясненні Мелоні лише пообіцяла збільшити внески Італії до НАТО, які становлять менше ніж 1,5% при тому, що Трамп вимагає 5%. Потім слово взяв Трамп і заявив, що не вважає Зеленського відповідальним за вторгнення рф в Україну, але "не в захваті" від початку війни, знову звинуватив свого попередника Джо Байдена, не поклав провину на путіна, але повідомив, що "намагається змусити його припинити".

Трамп заявив, що "не великий шанувальник" українського президента і "не думає, що той чудово впорався".

"Це був показовий момент того, наскільки сильно змістився центр тяжіння Заходу за кілька коротких тижнів з моменту повернення Трампа до влади. І неприємний, навіть для Мелоні", - підсумував автор публікації.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні витратила місяці на підготовку до цього моменту: її власної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. І вона відбулася за підтримки Європейського Союзу.

Трамп не вважає Зеленського винним у війні17.04.25, 20:33 • 4454 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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