Трамп не вважає Зеленського винним у війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Президента України Володимира Зеленського винним у війні, проте, за його словами, йому не подобається, що робить український президент, передає УНН.

Я не вважаю, що Зеленський відповідальний за це, але я не радію тому факту, що війна почалася. Війна, яку ми не починали. Я не задоволений тим, що робить Зеленський. Я знаю, що це війна, жодна сторона мене не влаштовує. Я говорив з путіним про це, зараз я намагаюся змусити його зупинитися, тому що, як ви знаєте, росія набагато більша - сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше Трамп поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського Президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.