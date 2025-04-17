Трамп не считает Зеленского виновным в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Президента Украины Владимира Зеленского виновным в войне, однако, по его словам, ему не нравится, что делает украинский президент, передает УНН.

Я не считаю, что Зеленский ответственен за это, но я не рад тому факту, что война началась. Война, которую мы не начинали. Я не удовлетворен тем, что делает Зеленский. Я знаю, что это война, ни одна сторона меня не устраивает. Я говорил с путиным об этом, сейчас я пытаюсь заставить его остановиться, потому что, как вы знаете, россия намного больше - сказал Трамп.

Напомним

Ранее Трамп возложил ответственность за начало войны в Украине на украинского Президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.