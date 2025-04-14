Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12439 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 46731 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 29495 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 34460 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 42774 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 80551 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 74083 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34913 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60187 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108518 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 58152 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72905 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 39050 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 19933 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 14086 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 46731 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 74389 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 80551 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 74084 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 176768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 40279 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25541 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26848 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28470 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 30920 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Київ • УНН

 • 24182 перегляди

Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського Президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Про це він повідомив у своїй соцмережі, пише УНН.

Війна між росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди й протягом чотирьох років (2016-2020 роки - ред.) свого терміну не мав проблем із запобіганням цьому

- йдеться у дописі.

Трамп додав, що під час його попередньої каденції його поважали і путін, і всі інші та зазначив, що якби термін його правління продовжився у 2020 році, війна в Україні не розпочалася б. Проте він наголосив, що робить все, аби припинити цей конфлікт.

Президент путін, і всі інші, поважали вашого президента! Я не маю нічого спільного із цією війною, але я старанно працюю, щоб зупинити смерть та руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифікованими, а це було в багатьох відношеннях, ця жахлива війна ніколи б не сталася

- написав він.

Чинний американський президент вкотре звинуватив свого попередника та Президента України Володимира Зеленського у військовій агресії рф.

"Президент Зеленський і Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цій пародії початися. Було так багато способів запобігти його запуску. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити це зупинитися і швидко. Так сумо", - підсумував Трамп.

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф14.04.25, 11:57 • 5253 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77