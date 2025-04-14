Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні
Київ • УНН
Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.
Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського Президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Про це він повідомив у своїй соцмережі, пише УНН.
Війна між росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди й протягом чотирьох років (2016-2020 роки - ред.) свого терміну не мав проблем із запобіганням цьому
Трамп додав, що під час його попередньої каденції його поважали і путін, і всі інші та зазначив, що якби термін його правління продовжився у 2020 році, війна в Україні не розпочалася б. Проте він наголосив, що робить все, аби припинити цей конфлікт.
Президент путін, і всі інші, поважали вашого президента! Я не маю нічого спільного із цією війною, але я старанно працюю, щоб зупинити смерть та руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифікованими, а це було в багатьох відношеннях, ця жахлива війна ніколи б не сталася
Чинний американський президент вкотре звинуватив свого попередника та Президента України Володимира Зеленського у військовій агресії рф.
"Президент Зеленський і Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цій пародії початися. Було так багато способів запобігти його запуску. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити це зупинитися і швидко. Так сумо", - підсумував Трамп.
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