Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського Президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Про це він повідомив у своїй соцмережі, пише УНН.

Війна між росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди й протягом чотирьох років (2016-2020 роки - ред.) свого терміну не мав проблем із запобіганням цьому - йдеться у дописі.

Трамп додав, що під час його попередньої каденції його поважали і путін, і всі інші та зазначив, що якби термін його правління продовжився у 2020 році, війна в Україні не розпочалася б. Проте він наголосив, що робить все, аби припинити цей конфлікт.

Президент путін, і всі інші, поважали вашого президента! Я не маю нічого спільного із цією війною, але я старанно працюю, щоб зупинити смерть та руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифікованими, а це було в багатьох відношеннях, ця жахлива війна ніколи б не сталася - написав він.

Чинний американський президент вкотре звинуватив свого попередника та Президента України Володимира Зеленського у військовій агресії рф.

"Президент Зеленський і Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цій пародії початися. Було так багато способів запобігти його запуску. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити це зупинитися і швидко. Так сумо", - підсумував Трамп.

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф